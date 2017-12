Музыкальная премия YUNA объявила претендентов на статуэтку: список

В одном из киевских ресторанов состоялось объявление номинантов седьмой ежегодной профессиональной музыкальной премии YUNA-2018.

Премия YUNA – это ежегодный праздник украинской музыки, ее создателей и исполнителей. Седьмая церемония награждения YUNA состоится 26 февраля во дворце "Украина".

Организационным комитетом YUNA были объявлены результаты голосования жюри – претендентов на победу в 11-ти номинациях:Vitamin D – MONATIKАнтарктида – The HARDKISSВите надо выйти – ESTRADARADAДе би я – Сергей БабкинЖуравлі – The HARDKISSТает лед – ГрибыJamalaLOBODATAYANNAОля ПоляковаТина КарольMONATIKIvan NAVIАрсен МирзоянИван ДорнСергей БабкинCollaba – Иван ДорнVitamin D – MONATIKМоя любовь – Макс БарскихНа стиле – Время и СтеклоТает лед – ГрибыH2Lo – LOBODAPerfection Is A Lie – The HARDKISSГолий король – БумбоксПьяное солнце – AlekseevСонце – АнтитілаConstantineKazkaMelovinMichelle AndradeAmor – МOZGI и Michelle AndradeЖарко – МОNATIK и LOBODAНа вершині – Ріаnобой и MorphomОдин день – Kishe и OSADCHUKЧекаю. Цьом – DZIDZIO и Оля ЦибульскаяO. TorvaldРіаnобойThe HARDKISSАнтитілаБумбоксДе би я – Сергей БабкинЖуравлі – The HARDKISSКалина – AlyoshaПеречекати – Тина КарольLive Show "Vitamin D" (MONATIK)Всеукраинский тур "Голый король" (Бумбокс)Всеукраинский тур "На стиле" (Время и Стекло)Всеукраинский тур "Тина" (Тина Кароль)Концерт "Туманы" (Макс Барских)DZIDZIOKADNAYMOZGIВремя и СтеклоГрибыСреди медийных гостей мероприятия, посетивших объявление номинантов премии YUNA-2018, были MONATIK, Pivovarov, KADNAY, Тоня Матвиенко, Маша Собко, братья Борисенко, Аркадий Войтюк, Constantine, Kishe, Dima Libra, Денис Риконвальд, Rumberos, Рената Штифель, Алена (Ona) Жигарева, Анна-Мария, OMUT, Роман Веремейчик, VLADA, а также менеджеры и представители артистов украинского шоу-бизнеса.Ведущим седьмой церемонии YUNA-2018 станет Анатолий Анатолич.