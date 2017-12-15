Украина

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Украинцы получат пенсии за январь в декабре 2017 года

Украинцы получат пенсии за январь в декабре 2017 года
Правительство одобрило выплату Пенсионным фондом пенсий за январь 2018 года в этом месяце.
Как сказано в постановлении правительства №970 от 13 декабря, Кабмином было установлено, что с целью обеспечения своевременной выплаты пенсий и с учетом праздничных и выходных дней в январе 2018 года финансирование и выплата пенсий производится в декабре лицам, которым выплачивается пенсия по их текущим счетам в банках и через национального оператора почтовой связи по датам выплаты, определенным Пенсионным фондом по согласованию с Министерством социальной политики.

Средний размер пенсии в Украине в ноябре по сравнению с январем нынешнего года увеличился на 41,1% и составил 2447,95 гривен. За январь-ноябрь текущего года Пенсионный фонд обеспечил выплату пенсий и денежной помощи в полном объеме по всем регионам Украины (за исключением Автономной Республики Крым и неподконтрольных территорий Донбасса).

В пресс-службе добавили, что ежемесячное финансирование выплат проводится в соответствии с графиками поденного финансирования выплаты пенсий.

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