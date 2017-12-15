Василий Ломаченко возглавил рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории 15 декабря 2017 г. источник 0 0

Чемпион мира WBO в первом легком весе украинец Василий Ломаченко стал лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории.

После блестящей победы над кубинцем Гильермо Ригондо Василий поднялся на первую строчку рейтинга по версии авторитетного портала ESPN.



Эксперты издания дали украинцу 102 балла. Таким образом, Василий оставил позади Геннадия Головкина (чемпион IBF / IBO / WBA / WBC в среднем весе) и Теренса Кроуфорда (экс-абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе).



Топ-10 лучших боксеров мира по версии ESPN:



Василий Ломаченко (Украина, второй полулегкий вес)



Геннадий Головкин (Казахстан, средний вес)



Теренс Кроуфорд (США, первый полусредний вес)



Сауль Альварес (Мексика, первый средний вес)



Кит Турман (США, полусредний вес)



Эррол Спенс (США, полусредний вес)



Майки Гарсия (США, легкий вес)



Сергей Ковалев (Россия, полутяжелый вес)



Наоя Иноуэ (Япония, второй легчайший вес)



Дионтей Уайлдер (США, супертяжелый вес).