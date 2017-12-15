Василий Ломаченко возглавил рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории

Чемпион мира WBO в первом легком весе украинец Василий Ломаченко стал лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории.
После блестящей победы над кубинцем Гильермо Ригондо Василий поднялся на первую строчку рейтинга по версии авторитетного портала ESPN.
Эксперты издания дали украинцу 102 балла. Таким образом, Василий оставил позади Геннадия Головкина (чемпион IBF / IBO / WBA / WBC в среднем весе) и Теренса Кроуфорда (экс-абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе).
Топ-10 лучших боксеров мира по версии ESPN:
Василий Ломаченко (Украина, второй полулегкий вес)