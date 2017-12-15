Какие фильмы на иностранном языке претендуют на «Оскар-2018» 15 декабря 2017 г. источник 0 0

Американская Академия кинематографических искусств и наук объявила шорт-лист претендентов на кинопремию Оскар в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Список из девяти картин опубликован на сайте премии.

В шорт-лист вошли:



- "Фантастическая женщина" (режиссер Себастьян Лелио, Чили);



- "На пределе" (Фатих Акин, Германия);



- "О теле и душе" (Ильдико Эньеди, Венгрия);



- "Фокстрот" (Самуэль Маоз, Израиль);



- "Оскорбление" (Зиад Дуэри, Ливан);



- "Нелюбовь" (Андрей Звягинцев, Россия);



- "Фелисите" (Ален Гомис, Сенегал);



- "Рана" (Джон Тренгов, ЮАР);



- "Квадрат" (Рубен Эстлунд, Швеция).



Пять номинантов на Оскар из числа этих фильмов объявят 23 января 2018 года.



Изначально в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" были 92 киноленты.



Юбилейная 90-я церемония вручения наград премии Оскар состоится в Голливуде 4 марта 2018 года (рано утром 5 марта по киевскому времени).



От Украины на Оскар в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" претендовал фильм режиссера Валентина Васяновича "Уровень черного".