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Какие фильмы на иностранном языке претендуют на «Оскар-2018»

Какие фильмы на иностранном языке претендуют на «Оскар-2018»
Американская Академия кинематографических искусств и наук объявила шорт-лист претендентов на кинопремию Оскар в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Список из девяти картин опубликован на сайте премии.
В шорт-лист вошли:

- "Фантастическая женщина" (режиссер Себастьян Лелио, Чили);

- "На пределе" (Фатих Акин, Германия);

- "О теле и душе" (Ильдико Эньеди, Венгрия);

- "Фокстрот" (Самуэль Маоз, Израиль);

- "Оскорбление" (Зиад Дуэри, Ливан);

- "Нелюбовь" (Андрей Звягинцев, Россия);

- "Фелисите" (Ален Гомис, Сенегал);

- "Рана" (Джон Тренгов, ЮАР);

- "Квадрат" (Рубен Эстлунд, Швеция).

Пять номинантов на Оскар из числа этих фильмов объявят 23 января 2018 года.

Изначально в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" были 92 киноленты.

Юбилейная 90-я церемония вручения наград премии Оскар состоится в Голливуде 4 марта 2018 года (рано утром 5 марта по киевскому времени).

От Украины на Оскар в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" претендовал фильм режиссера Валентина Васяновича "Уровень черного".

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