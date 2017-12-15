Зарплаты военных изменятся с Нового года: инфографика

В Украине с 1 января 2018 года правительство увеличило оклады военнослужащих, теперь очередь за выплатами.

Как сообщает аналитический портал "Слово и Дело", главное изменение новой схемы денежного обеспечения военнослужащих - с нового года должностной оклад военных будет зависеть от прожиточного минимума. То есть зарплаты не будут нуждаться в ручном управлении, а будут индексироваться автоматически.Кроме того, возрастут оклады за военные звания. В частности, за звание "солдат" будут платить не 30, а 560 грн, за "майора" - 1420 грн. Еще больше получит генерал - 1870 грн.Еще одно новшество - выплата единовременного пособия военнослужащим, подписавшим свой первый контракт. Заложенная сумма - от 8 до 10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц.Зато сохранены основные выплаты военнослужащим. А именно: остается надбавка за особенности прохождения службы военнослужащими в размере до 100% должностного оклада с учетом оклада по воинскому званию и надбавки за выслугу лет. Сохраняются надбавки за службу в условиях режимных ограничений и за квалификацию, выплата материальной помощи на оздоровление и материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов.Неизменным осталось и отдельное ежемесячное вознаграждение военнослужащим за непосредственное участие в зоне проведения АТО. С нового года военнослужащим, выполняющим задачи на линии боевого соприкосновения, вознаграждение будет выплачиваться в размере не менее 10 тыс грн, а военнослужащим, выполняющим задачи в других местах проведения АТО, не менее чем 4,5 тыс грн.