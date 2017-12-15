«Фокус» назвал сто самых влиятельных людей Украины 15 декабря 2017 г. источник 0 0

Украинский журнал "Фокус" опубликовал рейтинг самых влиятельных украинцев, в число которых вошли политики, министры, журналисты, спортсмены, артисты и многие другие.

Так, в первую 20-ку вошли (в порядке убывания): президент Петр Порошенко, экс-премьер Арсений Яценюк, действующий премьер Владимир Гройсман, секретарь СНБО Александр Турчинов, министр МВД Арсен Аваков, генпрокурор Юрий Луценко, глава АП Игорь Райнин, мэр Киева Виталий Кличко, председатель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, бизнесмены Игорь Коломойский и Ринат Ахметов.



А также председатель Верховной Рады Андрей Парубий, бизнесмен Виктор Пинчук, глава СБУ Василий Грицак, министр экономразвития Степан Кубив, начальник Генштаба Виктор Муженко, бизнесмен Дмитрий Фирташ, министр иностранных дел Павел Климкин, министр обороны Степан Полторак и министр юстиции Павел Петренко.



При этом мэр Львова Андрей Садовый занял 22 место, мэр Харькова Геннадий Кернес - 23, а музыкант Святослав Вакарчук - 25.



Также в сотню влиятельных украинцев вошли: первый заместитель председателя фракции БПП Игорь Кононенко, который занял 35 позицию, нардеп и бизнесмен Александр Грановский - 37, нардеп Сергей Левочкин - 38, руководитель САП Назар Холодницкий - 40, директор НАБУ Артем Сытник - 44 и бывший глава АП Борис Ложкин - 46.



Кроме того, влиятельными украинцами издание признало нардепа и уполномоченного президента по делам крымскотатарского народа Мустафу Джемилева - 47 место, второго президента Леонида Кучму - 49, спецпредставителя в гуманитарной подгруппе ТКГ по мирному урегулированию ситуации в Донбассе Виктора Медведчука - 54 и командующего высокомобильных десантных войск ВСУ Михаила Забродского - 64.



В список влиятельных журналистов вошли и журналисты, среди которых: гендиректор медиахолдинга "1 + 1" Александр Ткаченко - 65, руководитель компании Inter Media Group Анна Безлюдная - 66, директор "Медиа Группы Украина" и канала "Украина" Евгений Лященко - 67, соучредитель, владелица и бывший главный редактор интернет-издания "Украинская правда" Алена Притула - 69 и другие.



Артист и автор "Студии Квартал-95" Владимир Зеленский, занял 70 место в рейтинге.



Также в список вошли певицы Наталья Жижченко (ONUKA) - 82 место и Джамала - 84, основательница фонда помощи онкобольным детям "Таблеточкы" Ольга Кудиненко - 86, артист балета Сергей Полунин - 89 и другие.



Заключительное место в списке влиятельных украинский занял певец Дмитрий Монатик.



В издании отмечают, что 79% среди влиятельных украинцев - мужчины, 9 человек - в возрасте до 30 лет.