Шаровский дворец обещают привести в божеский вид

Харьковский областной совет инициировал восстановительные работы в Шаровском дворцово-парковом комплексе в Богодуховском районе.

Живописный парк и имение, построенные в конце XIX - начале XX века, – уникальный архитектурный ансамбль, памятник местного и национального значения. Большинство зданий комплекса были возведены в течение 1808-1910 годов. Долгое время комплексу не уделялось должного внимания. В советское время здесь был оборудован санаторий для больных туберкулезом. Только в начале двухтысячных годов началось обсуждение дальнейшей судьбы комплекса как историко-культурного памятника Слобожанщины, который имеет большой рекреационный и туристический потенциал.

По словам председателя облсовета Сергея Чернова, первым шагом должно стать оформление проектной документации на общую сумму почти 1,3 млн. грн., без чего возрождение комплекса как объекта культурного наследия будет невозможным.На прошлой сессии Харьковский областной совет принял Программу экономического и социального развития области на следующий год, где предусмотрена разработка историко-архитектурного опорного плана поселка Шаровка и изготовление учетной документации для занесения дворцово-паркового комплекса "Усадьба" в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, сообщили в пресс-службе облсовета."В другой областной программе, направленной на эффективное использование имущества общей собственности громад области, также предполагается разработка научно-проектной документации на предыдущие работы, в частности на оценку технического состояния, определения первоочередных противоаварийных работ - 190 тыс. грн. - и подготовку проектно-сметной документации, а также на начало выполнения этих работ - 810,0 тыс. грн.", – сообщил Чернов.По его словам, облсовет ищет инвесторов и меценатов как в Украине, так и за рубежом, чтобы привлечь средства для дальнейшей реставрации зданий дворца.Председатель облсовета отметил, что необходимые работы были проведены и в связи с прошлым предназначением замка – когда-то в нем находился санаторий для больных туберкулезом."Последнюю фазу дезинфекции уже провели как в помещениях бывшего диспансера, так и на прилегающей территории. Поэтому теперь посетителям дворцово-паркового комплекса инфекция не угрожает", – заверил Чернов.Также председатель облсовета рассказал о планах по реализации потенциала Шаровского замка не только как дворцово-паркового комплекса, но и как культурно-исторического объекта."Совместно с общественной организацией "Ассоциация дизайнеров-графиков "4-й блок" Харьковский областной совет подготовила проект "Формирование ресурсного пространства "Культурный хакатон", который представлен на рассмотрение Министерства культуры для предоставления государственной помощи в рамках проекта "Малые города - большие впечатления". Суть проекта - открыть широкой публике уникальную духовное наследие Слобожанщины, стимулировать изучение прошлого этого края. Применение современного подхода к созданию туристско-рекреационной зоны, по нашему убеждению, позволит создать на территории дворцово-паркового комплекса креативное пространство для проведения культурно-образовательных мероприятий, музыкальных фестивалей, художественных выставок и других мероприятий, которые сделают это место привлекательным для туристов не только из всей Украины, но и из-за рубежа", - подчеркнул Чернов.