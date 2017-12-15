С Нового года на границе заработает биометрическая верификация 15 декабря 2017 г. источник 0 0

Национальная система биометрической верификации граждан на государственной границе должна будет введена с 1 января 2018 года. Такие ожидания выразили в МИДе.

«Введение в эксплуатацию национальной системы биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства для фиксации биометрических данных иностранцев, в том числе граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства во время осуществления пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу и в контрольных пунктах въезда/выезда запланировано на 1 января 2018 года», - говорится в сообщении.



Однако в министерстве не сообщили о том, будет ли применяться эта система в обязательном порядке ко всем иностранцам или же будут какие-либо особенности для граждан России.