Украина

  • 157
    •  / 

С Нового года на границе заработает биометрическая верификация

С Нового года на границе заработает биометрическая верификация
Национальная система биометрической верификации граждан на государственной границе должна будет введена с 1 января 2018 года. Такие ожидания выразили в МИДе.
«Введение в эксплуатацию национальной системы биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства для фиксации биометрических данных иностранцев, в том числе граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства во время осуществления пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу и в контрольных пунктах въезда/выезда запланировано на 1 января 2018 года», - говорится в сообщении.

Однако в министерстве не сообщили о том, будет ли применяться эта система в обязательном порядке ко всем иностранцам или же будут какие-либо особенности для граждан России.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей15 декабря

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.692 грн
100 USD 2763.51 грн
100 EUR 3262.6 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи