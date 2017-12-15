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ЕС объединяет 20 европейских вузов в единую сеть

ЕС объединяет 20 европейских вузов в единую сеть
В Евросоюзе в рамках формирования единого Европейского образовательного пространства планируют создать сеть "европейских университетов".
Такое решение поддержал Европейский совет на уровне глав государств и правительств стран-членов ЕС, заседание которого проходит 14-15 декабря в Брюсселе, сообщает "Укринформ".

"Европейский совет призывает к укреплению стратегического партнерства в ЕС между высшими образовательными заведениями и поощряет создание до 2024 года около двадцати "европейских университетов", которые будут включать вертикальную сеть университетов в ЕС. Это позволит студентам приобретать образовательную квалификацию, комбинируя учебу в некоторых странах ЕС, и будет обеспечивать международную конкурентную возможность европейских университетов", - идет речь в выводах Европейского совета.

Кроме этого, как отмечается в обнародованных ранее предложениях Еврокомиссии о создании единого Европейского образовательного пространства, в ЕС планируют активизировать изучение языков, чтобы молодые люди владели по меньшей мере двумя европейскими языками в придачу к своему родному.

Ради улучшения условий свободного передвижения студентов по ЕС и участия в культурно-просветительных мероприятиях планируется введение европейской студенческой карточки (билета).

Кроме этого Европейский совет призвал страны-члены договариваться о взаимном признании дипломов о высшем образовании и аттестатов об общем среднем.

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