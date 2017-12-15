Одними штрафами порядок на дорогах не наведешь 15 декабря 2017 г. Мирослава Лебедь 0 0

Чтобы повысить безопасность на дорогах, нужны не только штрафы и ремонты.

Прежде всего ни у кого не должно быть возможности «порешать» вопросы, считает сопредседатель фракции «Оппозиционного блока» в парламенте Александр Вилкул.



По итогам опроса телеканала NewsOne «Изменится ли количество ДТП, если штрафы станут выше?» 7% телезрителей ответили: «Да, водители не будут превышать скорость», а 93% телезрителей считают, что сначала необходимо сделать качественные дороги и освещение. По мнению Александра Вилкула, не менее важным пунктом является и внедрение принципа неотвратимости наказания за совершенные правонарушения.



– Я считаю, что нет противоречия между этими вопросами. Штрафы должны быть достаточно серьезными, чтобы водители чувствовали ответственность. Конечно же, должно быть качественное освещение, хорошие дороги. И я добавил бы еще третий пункт – неотвратимость наказания, чтобы каждый, кто нарушил закон, например, тот, кого поймали пьяным, не имел возможности «порешать» вопрос через знакомых или в суде. Нарушил – должен отвечать, невзирая на статус, – сказал нардеп.