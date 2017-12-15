Общество

  • 129
    •  / 

Одними штрафами порядок на дорогах не наведешь

Одними штрафами порядок на дорогах не наведешь
Чтобы повысить безопасность на дорогах, нужны не только штрафы и ремонты.
Прежде всего ни у кого не должно быть возможности «порешать» вопросы, считает сопредседатель фракции «Оппозиционного блока» в парламенте Александр Вилкул.

По итогам опроса телеканала NewsOne «Изменится ли количество ДТП, если штрафы станут выше?» 7% телезрителей ответили: «Да, водители не будут превышать скорость», а 93% телезрителей считают, что сначала необходимо сделать качественные дороги и освещение. По мнению Александра Вилкула, не менее важным пунктом является и внедрение принципа неотвратимости наказания за совершенные правонарушения.

– Я считаю, что нет противоречия между этими вопросами. Штрафы должны быть достаточно серьезными, чтобы водители чувствовали ответственность. Конечно же, должно быть качественное освещение, хорошие дороги. И я добавил бы еще третий пункт – неотвратимость наказания, чтобы каждый, кто нарушил закон, например, тот, кого поймали пьяным, не имел возможности «порешать» вопрос через знакомых или в суде. Нарушил – должен отвечать, невзирая на статус, – сказал нардеп.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей15 декабря

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.692 грн
100 USD 2763.51 грн
100 EUR 3262.6 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи