Волонтеры приглашают украинцев подписать новогоднюю открытку для родственников погибших в АТО бойцов

Волонтеры "Небесной гвардии" проводят приуроченную к новогодним праздникам акцию по поздравлению семей погибших в АТО бойцов и приглашают украинцев присоединиться.

Контакты организаторов:



096416 67 75 (Анастасия)



091318 22 72 (Елена)

Акция "Поздравляю.Помню " стартовала 1 декабря и продлится до 29-го. Желающим предлагается подписать новогоднюю открытку, которая будет передана семье погибших.«Идея очень простая: люди подписывают открытки для семей и отправляют их нам, а мы пересылаем непосредственно семьям», - рассказывают авторы проекта.Участники акции могут выбрать семьи в онлайн-таблице:и подписать им индивидуальные открытки. Также поздравления можно подписать без личного обращения, и тогда команда «Небесной Гвардии» самостоятельно выберет адресата.Елене Синициной, а/я 75, Киев-70, 04070отделение №222, Киев (ул. Дмитриевская, 56) на имя Елена Синицина, 091318 22 72Акция проводится в третий раз. В 2015 году семьи получили около 700 открыток, в 2016 - более 1000.Всего в базе "Небесной Гвардии" несколько тысяч адресатов - близких людей погибших украинских военных. Это родители, жены с детьми, дедушки и бабушки, сестры и братья погибших."Как правило, - отмечают авторы проекта, - не знаем, что сказать тому, кто переживает трудные времена. В результате выбираем худший вариант и не говорим совсем ничего. Мы же предлагаем об этом написать. Хотя бы несколько слов: "Поздравляем. Помним".