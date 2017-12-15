Анонс гостя

  • 119
    •  / 

Чем порадует детвору театр кукол

Чем порадует детвору театр кукол
Во вторник, 19 декабря, с 17.30 до 18.30 по телефону 760-47-01 на ваши вопросы ответит
Игорь Акимович Мирошниченко,заслуженный артист Украины, актер и режиссер Харьковского государственного академического театра кукол им. В. А. Афанасьева.
Вопросы можно присылать прямо сейчас: pl@vecherniy.kharkov.ua
Какими новогодними интермедиями встречает театр кукол гостей в этом году?
Чем порадует театр детвору в праздничные дни?
Как современные ребятишки восприняли постановки с использованием видеопроекции?
Какой спектакль мечтает поставить режиссер?
Насколько харьковский театр кукол может быть востребован в Европе?
Что могут перенять украинские театры от европейцев?

Наш гость ответит на эти и другие вопросы. Звоните! Вопросы можно присылать прямо сейчас: pl@vecherniy.kharkov.ua

Итоги будут опубликованы на сайте в среду, 27 декабря.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей15 декабря

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.692 грн
100 USD 2763.51 грн
100 EUR 3262.6 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи