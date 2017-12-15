Чем порадует детвору театр кукол 15 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Во вторник, 19 декабря, с 17.30 до 18.30 по телефону 760-47-01 на ваши вопросы ответит

Игорь Акимович Мирошниченко,заслуженный артист Украины, актер и режиссер Харьковского государственного академического театра кукол им. В. А. Афанасьева.

Вопросы можно присылать прямо сейчас: pl@vecherniy.kharkov.ua

Какими новогодними интермедиями встречает театр кукол гостей в этом году?

Чем порадует театр детвору в праздничные дни?

Как современные ребятишки восприняли постановки с использованием видеопроекции?

Какой спектакль мечтает поставить режиссер?

Насколько харьковский театр кукол может быть востребован в Европе?

Что могут перенять украинские театры от европейцев?



Наш гость ответит на эти и другие вопросы. Звоните! Вопросы можно присылать прямо сейчас: pl@vecherniy.kharkov.ua



Итоги будут опубликованы на сайте в среду, 27 декабря.