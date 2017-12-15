Чем порадует детвору театр кукол

Во вторник, 19 декабря, с 17.30 до 18.30 по телефону 760-47-01 на ваши вопросы ответит Игорь Акимович Мирошниченко,заслуженный артист Украины, актер и режиссер Харьковского государственного академического театра кукол им. В. А. Афанасьева.
Вопросы можно присылать прямо сейчас: pl@vecherniy.kharkov.ua
Какими новогодними интермедиями встречает театр кукол гостей в этом году?
Чем порадует театр детвору в праздничные дни?
Как современные ребятишки восприняли постановки с использованием видеопроекции?
Какой спектакль мечтает поставить режиссер?
Насколько харьковский театр кукол может быть востребован в Европе?
Что могут перенять украинские театры от европейцев?
Наш гость ответит на эти и другие вопросы. Звоните! Вопросы можно присылать прямо сейчас: pl@vecherniy.kharkov.ua
Итоги будут опубликованы на сайте в среду, 27 декабря.