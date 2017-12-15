Спорт

  • 125
    •  / 

В Украине пройдет чемпионат Европы по бейсболу

В Украине пройдет чемпионат Европы по бейсболу
В 2018 году Кропивницкий примет чемпионат Европы по бейсболу. Такое решение было принято Европейской конфедерацией бейсбола.
Соревнования пройдут в третьем по силе дивизионе - группе С, сообщает телеканал "Кировоград".

В турнире, как ожидается, примут участие воcемь сборных - Грузии, Румынии, Словении, Финляндии, Норвегии, Эстонии, Венгрии и Украины.

За ближайшие полгода в Кропивницком надеются модернизировать местную спортивную инфраструктуру. Пока что стадион, на котором собираются принимать матчи чемпионата Европы, отвечает требованиям на 60%.

"Чемпионат Европы - это еще и начало олимпийского отбора для участия в летних Олимпийских играх 2020 года. Все команды, которые будут участвовать в турнире, в теории имеют шансы поехать в Токио-2020. К этим соревнованиям мы будем относиться очень ответственно и постараемся их выиграть", - сказал главный тренер сборной Украины по бейсболу Олег Бойко.

Как сообщает официальный сайт Европейской конфедерации бейсбола, исполком этой организации выбрал Украину страной-организатором одного из двух пулов чемпионата Европы в группе С. Турнир запланирован на 23-29 июля 2018 года. Место проведения - бейсбольный стадион в Кропивницком.

Город-организатор второго пула чемпионата Европы в группе С – ирландский Дублин.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей15 декабря

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.692 грн
100 USD 2763.51 грн
100 EUR 3262.6 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи