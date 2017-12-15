В Украине пройдет чемпионат Европы по бейсболу 15 декабря 2017 г. источник 0 0

В 2018 году Кропивницкий примет чемпионат Европы по бейсболу. Такое решение было принято Европейской конфедерацией бейсбола.

Соревнования пройдут в третьем по силе дивизионе - группе С, сообщает телеканал "Кировоград".



В турнире, как ожидается, примут участие воcемь сборных - Грузии, Румынии, Словении, Финляндии, Норвегии, Эстонии, Венгрии и Украины.



За ближайшие полгода в Кропивницком надеются модернизировать местную спортивную инфраструктуру. Пока что стадион, на котором собираются принимать матчи чемпионата Европы, отвечает требованиям на 60%.



"Чемпионат Европы - это еще и начало олимпийского отбора для участия в летних Олимпийских играх 2020 года. Все команды, которые будут участвовать в турнире, в теории имеют шансы поехать в Токио-2020. К этим соревнованиям мы будем относиться очень ответственно и постараемся их выиграть", - сказал главный тренер сборной Украины по бейсболу Олег Бойко.



Как сообщает официальный сайт Европейской конфедерации бейсбола, исполком этой организации выбрал Украину страной-организатором одного из двух пулов чемпионата Европы в группе С. Турнир запланирован на 23-29 июля 2018 года. Место проведения - бейсбольный стадион в Кропивницком.



Город-организатор второго пула чемпионата Европы в группе С – ирландский Дублин.