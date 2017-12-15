В Украине предлагают сократить число праздничных дней до десяти 15 декабря 2017 г. источник 0 0

Украинский институт национальной памяти предлагает сократить количество праздничных дней в стране до десяти.

Соответствующий законопроект подали на согласование Министерству культуры, передает радио "Свобода".



«Если он будет принят в такой редакции, со следующего года будет введено девять нерабочих дней, в частности, четыре нерабочих дня – государственные праздники: День Конституции, День Независимости, День Защитника и День памяти и примирения – 8 мая. Один выходной – это Международный день труда, и еще четыре выходных – это традиционные праздники: Троица, Новый год, Рождество и Пасха», – отметила представитель Украинского института национальной памяти Анна Байкенич.



Так же 25 декабря уже стал праздничным нерабочим днем, соответствующие изменения будут внесены в законопроект, добавила эксперт. Таким образом, 8 марта и 9 мая останутся праздничными, но рабочими днями. 2 мая, как праздничный день, предлагается отменить.



«Это советский рудимент, не отмечается вообще нигде, только в одной какой-то стране мира, как нерабочий», – сказала Байкенич.



Кроме того, законопроект предлагает отменить практику переноса выходных дней, когда праздник выпадает на субботу или воскресенье. Тогда общее количество праздничных выходных в зависимости от конкретного года может сокращаться до 6-8 дней.



«Только Пасха, Рождество и Троица будут переноситься на понедельник. В Европе такая практика отсутствует. Поэтому Украина так же соглашается на такую традицию, опираясь на общеевропейские практики», – отметила Байкенич.



В рамках реформы государственного праздничного календаря Украинский институт национальной памяти хочет систематизировать категории праздников и поделить на государственные, международные праздники, дни траура, памятные даты, профессиональные праздники, скорбные дни, традиционные праздники.