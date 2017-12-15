Харьков

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Прокуратура оспаривает продажу сквера

Прокуратура оспаривает продажу сквера
Харьковская местная прокуратура №1 направила в Хозяйственный суд Харьковской области иск о признании незаконным решения горсовета о продаже одному из акционерных обществ земли в сквере в Холодногорском районе.
По информации областной прокуратуры, депутаты горсовета дали разрешение на продажу 1 га земли возле Дома офицеров под эксплуатацию и обслуживание торгово-развлекательного центра.

На этой территории находится сквер и памятник солдату Второй мировой войны. Согласно действующему законодательству, участки земли общего пользования, в том числе скверы, не могут передаваться в частную собственность. В связи с этим прокуратура обжаловала в суде решение горсовета и требует вернуть землю территориальной громаде города.

Судебное разбирательство продолжается.

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