Прокуратура оспаривает продажу сквера 15 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Харьковская местная прокуратура №1 направила в Хозяйственный суд Харьковской области иск о признании незаконным решения горсовета о продаже одному из акционерных обществ земли в сквере в Холодногорском районе.

По информации областной прокуратуры, депутаты горсовета дали разрешение на продажу 1 га земли возле Дома офицеров под эксплуатацию и обслуживание торгово-развлекательного центра.



На этой территории находится сквер и памятник солдату Второй мировой войны. Согласно действующему законодательству, участки земли общего пользования, в том числе скверы, не могут передаваться в частную собственность. В связи с этим прокуратура обжаловала в суде решение горсовета и требует вернуть землю территориальной громаде города.



Судебное разбирательство продолжается.