Шаровский дворец ждет масштабная реконструкция

Первым шагом должно стать оформление проектной документации на общую сумму почти 1,3 млн грн, без чего возрождение комплекса как объекта культурного наследия будет невозможным. На прошлой сессии Харьковский областной совет принял Программу экономического и социального развития области на следующий год, где предусмотрена разработка историко-архитектурного опорного плана поселка Шаровка и изготовление учетной документации для занесения дворцово-паркового комплекса «Усадьба» в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, сообщает пресс-служба облсовета
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– В другой областной программе, направленной на эффективное использование имущества общей собственности громад области, также предполагается разработка научно-проектной документации на предыдущие работы, в частности на оценку технического состояния, определения первоочередных противоаварийных работ – 190 тыс грн – и подготовку проектно-сметной документации, а также на начало выполнения этих работ – 810 тыс грн, – сообщил председатель Харьковского облсовета Сергей Чернов.
Облсовет активно ищет реальных инвесторов и меценатов как в Украине, так и за рубежом, чтобы привлечь средства для дальнейшей реставрации зданий дворца.
Председатель облсовета отметил, что необходимые работы были проведены и в связи с прошлым предназначением замка – когда-то в нем находился санаторий для больных туберкулезом.
– Последнюю фазу дезинфекции уже провели как в помещениях бывшего диспансера, так и на прилегающей территории. Поэтому теперь посетителям дворцово-паркового комплекса инфекция не угрожает, – заверил Сергей Чернов.