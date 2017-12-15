В Харькове презентовали украинское издание «Алисы в стране чудес» с оживающими героями

Герои книги «оживают» на ее страницах благодаря использованию технологии дополненной реальности. «Оживить» персонажей и посмотреть серию минимультфильмов можно с помощью специального приложения для планшета или смартфона. Если скачать на телефон это приложение и следовать за Белым Кроликом – наводить камеру на картинки с условными обозначениями – герои двигаются, как в настоящем мультфильме.
Как отметила директор Центральной городской библиотеки Светлана Передерий, новая книга с украинским переводом и дополненной реальностью очень понравилась юным читателям.
– Они хором отвечали на вопросы викторины, смеялись и фотографировали иллюстрации с дополненной реальностью. Надо отметить, что дети хорошо знают эту сказку, ее сюжет и главных героев. Причем не только по фильму: при ответах звучали цитаты из диалогов именно книжных героев. Это приятно и радостно. Наши дети читают. А значит, книга будет пользоваться спросом, – подчеркнула Светлана Передерий.
Автор перевода – Владимир Панченко, художник – Евгения Гапчинская. Во время презентации часть экземпляров книги вручили детям героев АТО и представителям других льготных категорий, сообщает пресс-служба горсовета
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