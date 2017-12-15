В Харькове презентовали украинское издание «Алисы в стране чудес» с оживающими героями 15 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Новое издание «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла с дополненной реальностью презентовали 15 декабря в Центральной городской библиотеке имени Белинского.