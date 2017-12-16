Как подорожает новогодний стол

Несмотря на увлечение харьковчан средиземноморской, европейской и японской кухней, самыми популярными блюдами на новогоднем столе по-прежнему остаются оливье, селедка под шубой и холодец с хреном. Как изменились цены на эти угощения за год?
Салат оливье за несколько поколений превратился в один из неотъемлемых атрибутов новогодних празднований. Окончание старого года и начало нового в Украине ассоциируется с запахом елки, шампанским и оливье.
По данным генерального директора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, салат оливье подорожал более чем на 26 гривен.
— Если в 2016 году почти три килограмма популярного салата, которых достаточно для семьи и не менее десяти гостей, обошлись нам в 101 гривну, то 2017-м – в 127,5 гривен, — подсчитал Алексей Дорошенко. – То есть за год салат оливье подорожал на 26,5 грн, или более чем на 26%. Эти расчеты мы произвели за месяц до праздников. Считали цены на социальные продукты по данным Государственной службы статистики, а все остальные — по рыночной стоимости.
Алексей Дорошенко напомнил, что своим появлением, а заодно и именем салат оливье обязан талантливому французскому кулинару Люсьену Оливье.
По данным Алексея Дорошенко, салат оливье подорожал более чем на 26 гривен.
— Мало кто знает, что сначала Люсьен Оливье придумал блюдо под названием «Майонез из дичи». На блюдо выкладывалось кусочками филе рябчиков и куропаток, перемешанное с кубиками желе из бульона, – рассказывает эксперт. – Рядом лежали вареные раковые шейки, политые специальным соусом, а в центре накладывалась маленькая горка из картофеля и маринованных артишоков, украшенная рублеными яйцами. Яйца, кстати, в действительности не предназначались в пищу, а были лишь элементом декора. Поэтому современный традиционный оливье существенно отличается от того, который приготовил известный шеф-повар.
Сельдь под шубой: плюс 24%
На 12 гривен за год выросло в цене знаменитое традиционное новогоднее блюдо сельдь под шубой.
Согласно рецепту экспертов понадобились: отварной картофель и отварная свекла - по 500 г, отварная морковь - 300 г, лук - 150 г, отварные яйца - 3 шт., филе сельди - 500 г, майонез - упаковка 100 г, соль – по вкусу. Цены на социальные продукты взяли согласно данным Государственной службы статистики, а на все остальное – рыночные.
— В начале декабря по средним в Украине ценам мы заплатили за продукты: картофель — 5,8 грн за килограмм, или 2,9 грн за 500 г, свекла — 5,4 грн за килограмм, или 2,7 грн по 500 г, морковь — 6,4 грн за кг, или 1,9 грн за 300 г, лук - 5 грн за килограмм, или 0,7 грн за 150 г, яйца — 23,8 грн за десяток, или 7,1 грн за 3шт. Филе сельди слабосоленой 0,5 кг нам обошлось в 39 грн, а на 100 г майонеза потратили 6,7 грн., — рассказывает Алексей Дорошенко. — Таким образом, по сравнению с 2016 годом цена картофеля выросла на 18%, свеклы - на 50%, моркови - на 64%, лука - на 19%, яиц - на 22%, филе сельди - на 25%. Итого, за месяц до новогодних праздников салат обошелся в 61 гривну. За год сельдь под шубой подорожала на 12 гривен, или на 24%.
При этом Алексей Дорошенко традиционно поделился красивой легендой создания этого блюда.
— Сам факт возникновения блюда имеет политический контекст. История салата началась в неспокойном 1918 году, когда поиск правды сильно захватывал народные массы и влялся он частенько в кабаках. Споры были жаркими и проходили с негативными последствиями для заведения из-за разбитой посуды и испорченной мебели. Подобный ход дел не устраивал хозяев кабаков. Однажды хозяину одного из питейных заведений пришла в голову идея. Он решил подать посетителям «блюдо мира». Для его приготовления были использованы ингредиенты с символическим значением: сельдь символизировала пролетариат, а лук, морковь и картофель олицетворяли крестьянское население. Свекла была олицетворением красного флага. Майонезу отводилась роль враждебной Антанты, — рассказывает он. — Повар Аристарх Прокопцев успешно реализовал идею и салат вскоре был подан посетителям кабака. Произошло это под новый 1919 год. Цель создания сельди под шубой была достигнута. Посетители с удовольствием пробовали салат и меньше пьянели. Драки в заведении почти прекратились.
Холодец с хреном: плюс 41%
Традиционная новогодняя закуска холодец под хреном подорожал существенно – почти на 50 гривен.
Самый простой рецепт приготовления мясного студня на десять человек таков: свинина и говядина - по 800 граммов, морковь и лук - по 200 граммов, перец черный горошком, лавровый лист, соль.
— По среднестатистическим ценам свинина с костью стоит 100 грн за килограмм, или 80 грн за 800 г, говядина — 112 грн за килограмм, или 90 грн за 800 г, морковь — 6,4 грн за килограмм, или 1,3 грн за 200 г, лук - 5 грн за килограмм, или 1 грн за 200 г. Это вкусное блюдо обошлась нам на 20 ноября этого года в 172,3 грн, – рассказывает Алексей Дорошенко. — По данным Госстата, на 21 ноября прошлого года традиционное новогоднее блюдо обходилась почти в 122,6 грн. Тогда свинина стоила 69 грн за килограмм, или 55 грн за 800 г, говядина — 83 грн за килограмм, или 66 грн за 800 г, морковь — 3,9 грн за килограмм, или 0,8 грн за 200 г, лук — 4,2 грн за килограмм, или 0,8 грн за 200 г. То есть за год морковь добавила 64%, свинина - 44%, говядина - 34% и лук - 19%. Таким образом, мясной холодец за год подорожал почти на 50 грн., или на 41%.
И, конечно же, история появления этого полюбившегося украинцам блюда от Алексея Дорошенко.
— Холодец обязан своим появлением обычному мясному бульону, который готовили во все времена. При охлаждении он сгущается настолько, что становится похожим на желе. Раньше это считалось недостатком – бульон спешили разогреть. И только в XVI веке во Франции один раз решились воспользоваться необычным свойством бульона и придумали блюдо, которое стало прообразом нашего холодца. Впоследствии в блюдо стали добавлять вареное мясо и вареные овощи, — поделился Алексей Дорошенко.
В конце года цены устали от бега
Эксперт отмечает, что цены, державшие бешеный темп, под конец года устали от бега и начали останавливаться.
— За первые десять дней декабря подорожали 65% продуктов так называемой социальной корзины. Лидером подорожания первой декады зимы в гривневом эквиваленте стал мягкий сыр, который прибавил 1,2 гривны за килограмм. Второе место у сливочного масла и куриных яиц, которые увеличились в цене на 1 гривну. А замыкает тройку «призеров» свинина - с 90 копейками за кило, — рассказывает эксперт. — В процентном эквиваленте возглавляет топ-3 подорожания свекла, который увеличилась в цене на 6%. Куриные яйца являются вторыми и в процентном рейтинге с 4%. Бронзу разделили мука и мягкий сыр, поднявшись на 1,2%.
Вместе с тем, за первую декаду декабря на 40 копеек подешевели куриная тушка, говядина и гречка. Стоимость гречки и лука снизилась на 2%. Другие продукты росли или снижались в цене умеренно.