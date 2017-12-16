Как подорожает новогодний стол 16 декабря 2017 г. автор: Ирина Стрельник фото: Юрий Осадчий 0 0

Несмотря на увлечение харьковчан средиземноморской, европейской и японской кухней, самыми популярными блюдами на новогоднем столе по-прежнему остаются оливье, селедка под шубой и холодец с хреном. Как изменились цены на эти угощения за год?