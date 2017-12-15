Андрею Лесику объявлено подозрение 15 декабря 2017 г. источник 0 0

Депутату Харьковского городского совета VI-VII созывов Андрею Лесику, полномочия которого прекращены досрочно, объявлено подозрение по ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины лицом, которое является представителем власти).