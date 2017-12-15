Андрею Лесику объявлено подозрение

Об этом сообщила пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик.
По предварительным данным предварительного расследования, проводимого следователями Службы безопасности Украины, будучи депутатом, указанное лицо осуществляло призывы к изменению границ территории государства.
В частности, в публичных выступлениях он призвал граждан блокировать транспортные развязки с целью препятствования передвижению по городу военных и полиции, провести незаконный референдум, не подчиняться законной государственной власти. «Одесситам и жителям области нужно Порто-Франко, сильные друзья и крепкие границы... Нам нужно самим встать и стать югом... С завтрашнего дня Одесская область объявляется Одесской народной республикой, где вся власть принадлежит только проживающему на ее территории народу», – говорилось в обращении Лесика.
«Поскольку подозреваемый скрывался от следствия и не появлялся на вызовы ни следователя, ни суда, его объявили в розыск. 15 декабря подозреваемый задержан
на территории одной из соседних областей», – отметила Вита Дубовик.