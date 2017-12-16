В Харькове ввели карантин

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета
, животное погибло.
По информации управления Госпродпотребслужбы в Харькове, кот заболел 6 декабря в одной из квартир по ул. Москалевской – он начал кашлять и изменил привычное поведение. Как сообщили владельцы животного, он никогда не выходил на улицу и не был вакцинирован против бешенства.
В течение нескольких дней кота лечили в одной из ветклиник, затем в госучреждении, а спустя пять дней кот умер. Животное доставили в участок профилактики бешенства, а затем – на лабораторное исследование, которое подтвердило заболевание кота.
Отметим, что животное успело напасть на одного из членов семьи. Сейчас пострадавший находится на лечении в одной из городских больниц.
Согласно распоряжению главного государственного инспектора ветеринарной медицины в городе Харькове, были установлены карантинные ограничения на территории Новобаварского района, ограниченной рекой Лопань, ул. Светлановской, ул. Лютовский, ул. Вагонной, ул. Конторской и пер. Монгольским. На этой территории врачи ветеринарной медицины проводят поквартирный обход с целью вакцинации домашних животных против бешенства.