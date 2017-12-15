Афиша «Вечернего Харькова»: куда податься в выходные дни (16-17 декабря)

В эти выходные предлагаем отвлечься от суеты повседневной жизни и посредством некогда самого важнейшего из искусств посетить другие миры и пережить приключения, которые, что называется, и не снились. Если же хочется чего-то подушевнее — можно отправиться в театр и посмотреть один из двух (а то и оба) «городских» спектаклей.

Кино

Театр

Поскольку зимой в наших широтах свободное время лучше всего проводить на диване под пледом с чашкой чая в руках или, в крайнем случае, в теплом зале кинотеатра с колой и поп-корном, чтобы не умереть от скуки под завывания ветра, лучше выбрать динамичные приключенческие фильмы, которые можно смотреть всей семьей.(США, 2017)Жанр: боевик, приключения, семейныйРежиссер: Мэтт ДраммондВ ролях: Джоэнн Сэмюэл, Дэвид Робертс, Бет Чемпион, Роулэнд Холмс, Тириел МораОднажды в дом мальчика по имени Джек приходит нежданный гость. Трудно сказать, лучше он или хуже татарина – что-то подсказывает, что сравнивать парнишке не с чем. Тем не менее, существо, более всего смахивающее на динозаврика, очень разнообразит быт и досуг Джека – до тех пор, пока не начинает стремительно расти. Точь-в-точь сюжет из «Ералаша», где папа с сыном ищут на птичьем рынке того, кто продал им хомячка, который со временем вырос в бурого медведя.Словом, в каждым днем скрывать присутствие в доме «пришельца» становится все труднее. И если изначально о нем знала только девушка Джека, то потом к ней присоединились их друзья, а вскоре выяснилось, что «любимым динозавром» заинтересовались еще и какие-то зловещие военные. Однако не стоит недооценивать животное: спасая собственную шкуру, оно способно разнести весь город вдребезги.Где посмотреть:Кинотеатр «Боммер» (ул. Полтавский Шлях, 6): 18:30Планета Кино «IMAX» (ул. Академика Павлова, 44Б): 11:45, 17:00(Норвегия, 2017)Жанр: приключенияРежиссер: Миккель Бренне СандемусеВ ролях: Вебйорн Энжер, Элли Харбоа, Аллан Хайд, Гард Б. Эйдсвольд, Синневе Макоди, Лунд Артур БернингКрасочная лента в зеленых тонах о том, как некогда процветающая фамильная ферма пришла в совершеннейший упадок, и глава семейства опасается, что скоро ему будет нечем заплатить дань в королевскую казну. Что, естественно, приведет к потере движимого и недвижимого имущества.Однако сын бедного фермера Эспен не собирается сдаваться. Услышав (должно быть, в новостях) о похижении принцессы и вознаграждении, которое предлагается за ее возвращение, он отправился в землю троллей (что примечательно, не интернетных, а самых настоящих) в логово Короля Горы. Его план прост - освободить принцессу, получить обещанную награду и спасти семейство от разорения.Где посмотреть:Кинотеатр «8 ½» (ул. Донец-Захаржевского, 68): 10:20, 12:30Кинотеатр «Кинолэнд» (пр. 50-летия ВЛКСМ, 54): 10:20, 12:30Киноцентр «Познань» (ул. Академика Павлова, 160): 14:00Киноцентр «Киев» (бульвар Юрьева, 1): 10:20, 12:30, 14:40Кинотеатр «Парк» (ул. Сумская, 81): 15:00Кинотеатр им. А. Довженко (ул. 23-го Августа, 61): 14:20«Планета Кино IMAX» (ул. Академика Павлова, 44Б): 10:00, 15:45(США, 2017)Жанр: боевик, комикс, приключения, фантастикаРежиссер: Зак СнайдерВ ролях: Бен Аффлек, Генри Кавилл, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Эзра Миллер, Рэй Фишер, Эми Адамс, Джесси Айзенберг, Эмбер ХердЕсли кто-то еще не успел посмотреть «Лигу справедливости», сейчас – самое время, поскольку фильм вот-вот сойдет с экранов.Битва Бэтмена и Супермена привела к безвременной кончине последнего. Этой жертвой он спас мир от очередной катастрофы. Однако в эру терорристических угроз безопасность не может быть длительной. На межпланетной арене появляется еще более страшный враг Дарксайд – правитель планеты Апоколипс, который грозится уничтожить человечество. На этот раз Бэтмену придется объединиться с Чудо-женщиной, а также собрать супергероическую команду, которая будет противостоять злодею.Где посмотреть:Multiplex (Мультиплекс) в ТРЦ «Дафи» (ул. Героев Труда, 9): 10:05, 12:30Выходные вниманию театралов представляются два «городских» спектакля. Совершенно разные и по форме, и по содержанию, они, тем не менее, предлагают зрителям поразмыслить над тем, что есть настоящая жизнь, какой должна быть любовь, есть ли счастье и т.д.Жанр: драмаРежиссер: О. Турутя-ПрасоловаВ ролях: Юрий Головин, Филипп Гамаль, Дарья Филиппова, Олег Маковейчук, Ольга Кривошеева, Александр Вирченко, Людмила Кулакевич, Екатерина Вацек, Андрей Ванеев/ Константин Миронов, Евгений Алымов, Антон Ковалев, Влад Москалец, Людмила Колчанова, Елена Кудрявцева/ Лариса Читака, Александр ВасильевСпектакль на 2,5 часа поставлен по пьесе классика американской драматургии, обладателя Пулитцеровской премии Торнтона Уайлдера «Наш городок». Строго говоря, по задумке автора, это даже и не спектакль, а спектакль в спектакле, да и городок-то для местного зрителя не совсем «наш».«Чейгородок?» - спросит пытливый и несколько заполитизированный театрал, следуя недавно рожденной неблаговидными действиями соседней державы традиции. «Чей-чей, американский», - ответил бы Торнтон Уайлдер и уточнил: «Действие разворачивается в начале ХХ века в провинциальном городке Гроверс-Корнерс штата Нью-Гемпшир».«Был, конечно, соблазн представить все так, будто это происходит, например, в Украине, но решили остаться в Америке, - объясняет режиссер. — Мы постарались перенестись в США условного XX века — и костюмами, и музыкой. Во время подготовки смотрели старые американские фильмы, чтобы понять эпоху».«Привычка строить планы и откладывать жизнь на потом — так живет большинство. Закончить институт, выйти замуж, купить новый гаджет, поехать к морю — и вот тогда! Но достигнув одной цели, мы тут же ставим себе другую, похожую. И даже морем, солнцем и закатом нам некогда насладиться, ведь следующая цель уже так близка, нужно успеть достигнуть, добежать! Но есть другие люди. Их немного, но они есть. Они радуются мгновениям. Они счастливы лишь оттого, что проснулись. Их жизнь легка. Такими хочется стать. И вы можете! Нужно лишь немножко сбавить скорость, прислушаться к себе и внимательно взглянуть на близких. Чувствуете? Это и есть жизнь», - считают создатели спектакля.И знаете, этот тот случай, когда хочется поверить им на слово...Где посмотреть:Харьковский государственный академический русский драматический театр им. А. С. Пушкина (ул. Чернышевская, 11): 16 декабря, 19:00; 17 декабря, 12:00Театр «Может быть»Жанр: ироническая комедияРежиссер: Сергей АксеновВ ролях : Антон Жиляков, Марина Козюлина, Ирина МишинаЭтот спектакль - настоящая находка для тех, кто, еще не успев оправиться от осенней депрессии, собирается впасть в зимнюю спячку. Выделите всего 2,5 часа свободного времени на просмотр этой комедии, и, возможно, к вам на какое-то время вернется весеннее, а может, и летнее настроение.Сюжет спектакля, можно сказать, незамысловат. Две подружки, начинающие журналист и психолог, которые, как принято нынче писать в соцсетях, «находятся в активном поиске», решают создать сайт «Город знакомств», который бы помог всем желающим найти вторую половину. В процессе осуществления своей задумки девушки знакомятся с пиапером Владом, которого тоже хотели бы привлечь к созданию сайта. Чем закончится сия история? Что ж, это лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать.Где посмотреть:Дом Актера (ул. Манизера, 3): 17 декабря, 19:00