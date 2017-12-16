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«Интер» покажет первый титульный бой перспективного украинского спортсмена Дениса Беринчика

«Интер» покажет первый титульный бой перспективного украинского спортсмена Дениса Беринчика
В субботу, 16 декабря, в 22:30 в программе «Большой бокс» телеканал «Интер» покажет трансляцию поединков Дениса Беринчика и Олега Малиновского в рамках боксерского шоу компании братьев Кличко K2 Promotions Ukraine.
– В последнее время украинские промоутерские компании не часто балуют любителей бокса яркими шоу в Украине. Это как раз одно из таких. Отличный подбор боксеров обещает интригующее зрелище, – комментирует Сергей Долбилов, руководитель редакции спортивных программ телеканала «Интер». – А изюминкой этого боксерского шоу будет первый титульный поединок Дениса Беринчика. Хотя вопрос тут совсем не в титуле. Можно быть трижды чемпионом мира и при этом быть скучным боксером. А можно и без всяких поясов быть любимцем публики. Беринчик – из таких. Он – харизматичная личность. Регулярно радует зрителей нестандартными постановочными выходами в ринг, а бокс в его исполнении нравится зрителям.

Украинец Денис Беринчик впервые в профессиональной карьере проведет титульный поединок против представителя филиппинской школы бокса Аллана El Matador Валлеспина. На кону – вакантный титул WBO Oriental в легком весе.
   
–Я очень рад, что мне представилась возможность покорить новую вершину уже в профессиональном боксе, – говорит Денис Беринчик. – Я благодарен своей компании K2 Promotions за такой шанс и своей команде, которая вместе со мной на протяжении трех лет идет к достижению вершин. Я уверен, что предстоящий бой будет интересным. Я попытаюсь одержать победу нокаутом.

Накануне боя Денис Беринчик побывал в студии программы «Утро с «Интером». Боксер пообещал, что 16 декабря порадует своих поклонников не только зрелищным поединком, но и очередным ярким выходом в ринг. Поклонники уже видели Дениса в образе гладиатора, казака, заключенного, мотогонщика. Что же придумает Беринчик на этот раз? В интервью «Утру с «Интером» боксер немного приоткрыл карты и рассказал, что его новый образ будет в стиле 80-х годов. Принесет ли новое перевоплощение удачу Беринчику в первом титульном бою, узнаем уже в эту субботу.

Также 16 декабря во втором главном поединке вечера украинскому боксеру Олегу Малиновскому предстоит защита принадлежащего ему титула чемпиона Европы WBO в полулегком весе против венгра Девида Берны.

– Этот бой – вторая защита титула для меня и третий титульный поединок, поэтому я подхожу к нему со всей серьезностью и хочу одержать яркую победу, – комментирует предстоящий бой Олег. – Сейчас я нахожусь на шестой строчке рейтинга WBO, и для того, чтобы подняться и стать официальным претендентом на бой за титул чемпиона мира по версии WBO c Оскаром Вальдесом, мне нужно побеждать.

Пожелаем нашим боксерам удачи на ринге и, конечно же, победы!

Не пропустите! Боксерское шоу с участием Дениса Беринчика и Олега Малиновского – 16 декабря в 22:30 на телеканале «Интер».

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