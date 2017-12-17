В Харькове будут устанавливать пожарные гидранты нового образца 17 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харькове вблизи крупных социальных объектов, где существует высокая степень пожароопасности и большое скопление людей планируют устанавливать современные пожарные гидранты польского производства.