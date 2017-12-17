В Харькове будут устанавливать пожарные гидранты нового образца

«Гидрант выполнен из чугуна. Его преимущество в том, что в нем предусмотрено быстрое подключение и пуск воды на пожарную машину. Также на него невозможно припарковать автомобиль, и к нему всегда есть доступ, в отличие от подземных гидрантов, которые находятся в смотровых колодцах», - рассказывает начальник службы водопроводных сетей Слободского района Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Алексей Мацюк.
По его словам, в этой модели предусмотрены отрывные болты на случай, если их сбивает автомобиль. Когда по какой-то причине гидрант отрывается и падает, то срабатывает автоматический клапан, который моментально перекрывает подачу воды. Кроме того, в гидрантах установлен спускник воды, чтобы зимой в нем не замерзала вода.
Испытания гидранта также планируют провести зимой, чтобы проверить его работоспособность при минусовых температурах, передает сайт Харьковского горсовета
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