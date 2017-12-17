Харьков

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В Харькове будут устанавливать пожарные гидранты нового образца

В Харькове будут устанавливать пожарные гидранты нового образца
В Харькове вблизи крупных социальных объектов, где существует высокая степень пожароопасности и большое скопление людей планируют устанавливать современные пожарные гидранты польского производства.
«Гидрант выполнен из чугуна. Его преимущество в том, что в нем предусмотрено быстрое подключение и пуск воды на пожарную машину. Также на него невозможно припарковать автомобиль, и к нему всегда есть доступ, в отличие от подземных гидрантов, которые находятся в смотровых колодцах», - рассказывает начальник службы водопроводных сетей Слободского района Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Алексей Мацюк.

По его словам, в этой модели предусмотрены отрывные болты на случай, если их сбивает автомобиль. Когда по какой-то причине гидрант отрывается и падает, то срабатывает автоматический клапан, который моментально перекрывает подачу воды. Кроме того, в гидрантах установлен спускник воды, чтобы зимой в нем не замерзала вода.

Испытания гидранта также планируют провести зимой, чтобы проверить его работоспособность при минусовых температурах, передает сайт Харьковского горсовета.

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