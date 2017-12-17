Советы от ВХ

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Идти в магазин за подарками не обязательно

Идти в магазин за подарками не обязательно
Если вы сбились с ног в поисках новогодних подарков, но так и не нашли чего-то необычного, оригинального, неповторимого — сделайте презент своими руками.
Можете не сомневаться: хенд-мейд-сюприз окажется трогательным и дорогим для ваших родных и близких.

Небольшие поделки, симпатичные согревающие аксессуары и приятные праздничные мелочи помогут создать правильную атмосферу в эту волшебную ночь.

Фотошарик напомнит о счастливых моментах


Новогодний подарок, который можно использовать не один раз, — елочная игрушка с фотографией. Распечатайте несколько фотографий — например, с прошлого празднования Нового года — и положите их внутрь прозрачных шариков. Набор таких шариков с изображениями всех членов семьи особенно понравится бабушкам и дедушкам.

Сначала необходимо распечатать фотоснимки. Размер фотографии зависит от размера елочной игрушки. Если, например, диаметр игрушки составляет 7,5 см, то размер фото должен быть  примерно 5×5 см. Затем с помощью воронки, засыпьте в прозрачный елочный шарик искусственные снежинки. Теперь сверните фотографию, чтобы она прошла через отверстие в игрушке, и вставьте ее внутрь. Используя зубочистку или другой длинный тонкий предмет, расправьте фотографию внутри шара и закройте отверстие. Осталось лишь привязать к игрушке симпатичную ленточку, чтобы можно было повесить ее на елку.

Симпатяга-снеговик — из перегоревшей лампочки


Если у вас дома завалялись перегоревшие лампочки — их можно превратить в симпатягу-снеговика. Для этого понадобятся: кисточка, маркеры, лоскутки ткани или войлока, ножницы, оранжевая бумага и клей. Прежде всего покрасьте лампочку белой краской и дайте ей высохнуть. Из лоскутка вырежьте небольшой шарфик. Он будет выглядеть особенно мило, если его концы украсить бахромой. Приклейте шарф к лампочке там, где ее узкая часть переходит в широкую «грушу». Маркером нарисуйте глазки, рот и ручки снеговика. Из оранжевой бумаги вырежьте носик-морковку и приклейте. Вот и готов настоящий зимний гость.

Снежная сказка — в банке


Чтобы сделать такое новогоднее чудо, прежде всего понадобятся банки — желательно интересной формы, прозрачные, подходящие под размер искусственных деревьев. Нужно запастись также маленькими искусственными елочками и искусственным снегом. Снег можно приготовить самостоятельно, смешав полиакрилат натрия с небольшим количеством воды, а  полиакрилат натрия, в свою очередь, очень легко раздобыть в одноразовых подгузниках — разрезав их ножницами.

Снимаем крышку с выбранной банки и ко дну крышки основанием приклеиваем искусственное деревце. На дно банки насыпаем немного искусственного снега. Теперь осторожно помещаем внутрь дерево, приклеенное к крышке, и закрываем банку. Если встряхнуть сувенир, внутри начнется «снегопад». Таким же образом в «снежную» банку можно поместить маленького Деда Мороза, домик, оленя или символ 2018 года — собаку.

Как красиво и оригинально упаковать подарок


Красивое оформление новогоднего подарка не менее важно, чем сам презент. В магазинах сейчас нет недостатка в выборе подарочных упаковок к Новому году. Однако мы советуем не пожалеть времени и сделать упаковку своими руками – человеку, которому вы вручите такой подарок, будет вдвойне приятно.

Для путешественников и мечтателей в качестве оберточной бумаги  в ход можно пустить все — от старых детских атласов до огромных политических карт.

Оригинальная и уютная теплая упаковка получится из рукава старого свитера, кокетливо перевязанного красивой ленточкой. 

Если хотите сделать что-то очень необычное, можете попробовать вышить прямо на бумаге украшение или пожелание. Бумага — податливый материал, и это будет несложно. Другой вариант — использовать краску, на которой можно писать мелом, как на школьной доске.

Очень простой, но необычный способ украсить практически любую упаковку – с помощью трафарета. Его нужно подготовить из плотной бумаги, затем обвести на упаковочной бумаге, вырезать одну половину острым ножом и  отогнуть. Лучше, если под верхним слоем будет еще один — так наряднее.

Можно привязать на упаковку ярлычки из соленого теста — скажем, в виде сердечек или каких-то необычных бирок. Тем более сейчас в продаже можно найти самые разнообразные формочки для печенья на новогоднюю тематику.  Узоры на тесте можно делать любыми подручными средствами — например, приложить вязаную салфетку и прижать, получится красивый вязаный узор.

Если у вас есть баллончик краски — превратить в украшение можно что угодно. Главное — вовремя остановиться. Для упаковки подарка отлично подойдут золотые веточки, шишки, листья и другие природные мелочи.

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