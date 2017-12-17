Идти в магазин за подарками не обязательно 17 декабря 2017 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

Если вы сбились с ног в поисках новогодних подарков, но так и не нашли чего-то необычного, оригинального, неповторимого — сделайте презент своими руками.