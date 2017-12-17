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Заморские фрукты праздничный стол не испортят

Заморские фрукты праздничный стол не испортят
Хочется украсить новогодний стол чем-то красивым и необычным. Подскажите, пожалуйста, чем полезны импортные плоды: киви, ананасы, авокадо? И стоит ли баловать себя заморскими фруктами в обычные дни или лучше ограничиться местными яблоками-грушами?
Оксана
— За праздничным столом можно порадовать себя любыми тропическими и субтропическими плодами, – считает профессор кафедры химии, микробиологии и гигиены питания Харьковского государственного университета питания и торговли Нина Дуденко. – Съесть их много не получится, поэтому вреда они не принесут.

Заморский крыжовник уступает украинскому шиповнику


Киви — это коммерческое название плодов растения лианы, разновидности китайского крыжовника. В киви содержатся углеводы (в основном глюкоза и фруктоза), азотистые вещества, органические кислоты, много витаминов.

Что касается глюкозы и фруктозы, они полезны, но только если ими не злоупотреблять: сладкие углеводы приводят к напряжению поджелудочной железы, усиленному выбросу инсулина, поэтому каждый день употреблять плоды с большим количеством углеводов людям с проблемами поджелудочной железы не стоит, – предупреждает врач.

Хорошая новость для тех, кто следит за талией: в киви очень мало килокалорий – всего 12. При этом в них содержится много калия и бетакаротина (провитамина А). По словам специалиста, калий необходим для работы мышцы сердца, для выведения жидкости из организма и налаживания обменных процессов. Провитамин А необходим как фактор роста для детей, а также важен для зрения – он обеспечивает адаптацию глаза к интенсивному свету, что очень важно, например, для водителей. На недостаточность в организме бетакаротина, например, указывает тот факт, когда человек, выходя из света в темноту, долго не может сориентироваться. А еще киви – отличный источник витамина С, но уповать на него как на главный источник этого витамина, Нина Дуденко не советует. В шиповнике или облепихе содержится значительно большее количество аскорбиновой кислоты.

Бромелин вряд ли поможет сбросить вес


Калорийность ананаса тоже невелика. По данным Нины Дуденко, всего 40 килокалорий. В нем много калия и достаточно магния, который нужен для работы сердца, предупреждения мышечных судорог, налаживания обменных процессов. Что касается растительного фермента бромелина, которым часто соблазняют желающих сбросить вес, в его чудодейственных свойствах Нина Дуденко очень сомневается.

– Необходимые для пищеварения ферменты находятся в желудочно-кишечном тракте, а то, что поступает в организм извне, – очень дискуссионный вопрос, – считает специалист. – Сомнительно, чтобы бромелин работал как пищеварительный фермент. В организме работают только те ферменты, которые непосредственно в организме образуются.

Аллигаторова груша калорийна


Авокадо — аллигаторова груша — по вкусовым и биохимическим особенностям резко отличается от других плодов и немного напоминает орехи. В мякоти авокадо содержится 70% воды, 2% белков, 21% жиров, 6% сахаров, органические кислоты. Авокадо очень калориен – 100 г мякоти содержат 190 ккал, но именно благодаря высокой энергетической ценности и низкому содержанию углеводов относится к ценным продуктам питания, в том числе и для диабетиков.

По данным Нины Дуденко, в авокадо много калия и чуть-чуть магния, есть йод, содержится витамины В1, РР и рибофлавин.

Местные фрукты дадут фору импортным


Если позволяют финансы, порадовать себя тропическими и субтропическими плодами можно не только в праздник, правда, злоупотреблять ими не стоит, считает Нина Дуденко. Экзотические ягоды и фрукты на самом деле привлекательны только эмоционально и эстетически, а по своим физическим и химическим качествам местные груши, яблоки, сливы по содержанию витаминов и других полезностей могут дать фору тропическим и субтропическим плодам.

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