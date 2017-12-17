Заморские фрукты праздничный стол не испортят 17 декабря 2017 г. Елена Ковальская 0 0

Хочется украсить новогодний стол чем-то красивым и необычным. Подскажите, пожалуйста, чем полезны импортные плоды: киви, ананасы, авокадо? И стоит ли баловать себя заморскими фруктами в обычные дни или лучше ограничиться местными яблоками-грушами?

Оксана