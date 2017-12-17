Здоровье

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Гриппом болеют даже тюлени

Гриппом болеют даже тюлени
Меня интересует, чем отличаются друг от друга разные вирусы гриппа и бывают ли сезонные эпидемии гриппа в жарких странах?
Алексей Федорович
Как сообщает ВОЗ, вирусы гриппа циркулируют во всем мире. При этом в районах с умеренным климатом сезонные эпидемии происходят в основном в зимнее время года, а вот в тропических регионах вирусы гриппа циркулируют круглый год и приводят к менее регулярным эпидемиям. Существуют три типа сезонного гриппа — А, В и С. Вирусы гриппа типа А подразделяются на подтипы в соответствии с сочетаниями двух видов белков вируса (H и N), которые образуют шипы на поверхности вирусов. а вот вирус А цепляется не только к людям, но и ко многим животным. Он одолевает, например, домашних водоплавающих птиц, свиней и лошадей, а среди диких животных – водных млекопитающих: тюленей и даже китов. Вирусы типа А способны преодолевать даже межвидовой барьер, передаваясь от птиц свиньям. Эта способность позволяет вирусу А заражать и людей, и таким образом происходит пандемия, хотя и случается крайне редко. В настоящее время среди людей циркулируют только два подтипа гриппа A и вызывают сезонные эпидемии — А(H1N1) и A(H3N2).

Циркулирующие вирусы гриппа В специалисты подразделяют на две основные группы (линии), которые обозначают как линии B/Ямагата и B/Виктория. Вирусы гриппа В на подтипы не подразделяются. Грипп В поражает только людей, вызывает вспышки и эпидемии, но в отличие от вируса А, до сих пор не был замечен как виновник пандемии.

Вирус гриппа типа С выявляется гораздо реже, не дает эпидемий и обычно вызывает легкое течение болезни, которая приводят к менее значительным последствиям, чем грипп типа А и В. Из-за тяжести болезни и способности вызывать эпидемии в вакцины сезонного гриппа включают штаммы вирусов гриппа А и В.

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