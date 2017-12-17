Имбирное печенье порадует коллег 17 декабря 2017 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

Из палочек ванили, шишек, душистых веточек ели, апельсиновых долек и звездочек бадьяна можно соорудить симпатичные елочки, домики, звездочки и собрать гирлянды.

А после новогодней ночи такие игрушки можно будет использовать как натуральные ароматизаторы, украсив ими, например, рабочее место.



А можно напечь вкуснейшего имбирного печенья и упаковать его в красивую новогоднюю коробку. Если привязать к такому сюрпризу красивую ленточку – он станет отличным украшением елки.



На Западе, например, популярны имбирные человечки. И из них легко сделать приятные сувениры, например, для коллег или одногруппников. Приготовленных человечков можно «индивидуализировать» при помощи цветной глазури – нарисовать очки, бороду или галстук – и разложить их по упаковкам для компакт-дисков. Съедобные имбирные коллеги порадуют своих.



А рецепт имбирных пряников мы с удовольствием подскажем.



Состав для шоколадного имбирного теста:

— сливочное масло — 100 г,

— сахар — 100 г,

— мука — 175 г,

— яйцо — 1 шт,

— какао — 1 чайная ложка,

— молотый имбирь — 1 чайная ложка,

— молотая корица — 0,5 чайной ложки,

— молотая гвоздика — 0,5 чайной ложки,

— разрыхлитель — 1,5 чайных ложки,

— щепотка соли



для белковой глазури:

— яичный белок — 1 шт,

— сахарная пудра — 0,5 стакана,

— сок лимона — 1 столовая ложка



Готовое охлажденное имбирное тесто раскатать на присыпанном мукой столе в пласт, толщиной примерно 7–8 мм, наложить бумажные трафареты и вырезать пряники. Затем разложить смазанные яйцом фигурки (для красивого глянца) на присыпанный мукой противень. Выпекать 13–15 минут при температуре 180°C. Готовые пряники снять с противня и охладить.



Для белковой глазури взбить миксером на малой скорости белок. Когда он не будет выливаться из миски (если миску перевернуть вверх дном), небольшими порциями ввести просеянную сахарную пудру. В самом конце добавить сок лимона и взбивать еще 5–10 секунд. Добавив пищевые красители, можно сделать разноцветную глазурь. И, наконец, наполнив глазурью, кондитерский мешок, разрисовывать пряники, придавая имбирным человечкам узнаваемые черты своих коллег.



Проявив фантазию, можно даже тривиальные баночки с вареньем превратить в креативный презент. Например: на баночки с домашним, душистым и ароматным вареньем подвешиваем бирки с пожеланиями – «Малиновое варенье от кашля и зимней хандры», «Варенье из садовой вишни и моей любви», «Смородина на удачу!», «Крыжовниковое варенье для самого лучшего папы на свете» – заворачиваем в симпатичную цветную ткань или бумагу, перевязываем лентами. Не забудьте и о меде – самом главном и вкусном защитнике от зимних метелей и вьюг.