Музыканты привезут в Харьков уникальные инструменты 18 декабря 2017 г. Мирослава Лебедь фото: Виталий Сидоренко 0 0

В предстоящую субботу, 23 декабря, в Харькове состоится благотворительный концерт мировых звезд классической музыки «Классическая феерия».

В шестой раз музыканты из разных континентов приезжают в Украину, чтобы подарить детям два часа волшебной музыки и помочь собрать деньги на медицинское оборудование для местных больниц.



Большинство мест будут бесплатно отданы детям, оставшиеся билеты можно найти в продаже. Собранные деньги пойдут на благотворительность, сообщает PR-агентство Bagels&Letters. Как всегда, в программе концерта – узнаваемые шедевры классической музыки. Среди инструментов – неповторимый альпийский рог и 322-летняя виолончель, созданная итальянским мастером Маттео Гоффриллером.



Уникальный международный проект популяризирует классическую музыку и знакомит детей и подростков с сокровищами мирового искусства – на каждом концерте 60% мест в зале предоставляется детям из социально незащищенных категорий населения.



– Это дети из интернатов, детских домов, малообеспеченных, многодетных семей. За шесть лет у нас появилось много партнеров, у которых есть свои подшефные детские дома, интернаты – для них организовывают транспорт, – рассказывает глава правления благотворительного фонда «Забота» Алена Еремина. – Некоторые дети приезжают на «Классическую феерию» не впервые и уже знают, какие инструменты играют, помнят названия произведений, начинают разбираться в классической музыке. Знакомить детей с классикой – одна из целей нашего проекта.



Но не единственная, говорят в PR-агентстве Bagels&Letters. Выручка от продажи остальных 40% мест поступает в благотворительный фонд «Забота» для покупки медицинского оборудования. Его передают в детские медучреждения или в детские отделения харьковских больниц. Ранее помощь получали: онкологическое отделение Харьковской областной детской клинической больницы №1, детское кардиохирургическое отделение Львовской областной клинической больницы, кардиохирургическое отделение Института общей и неотложной хирургии имени В.Т. Зайцева, неврологическое отделение Харьковской областной детской клинической больницы. В этом году помощь получит детская операционная Харьковского областного клинического центра урологии и нефрологии им. В.И. Шаповала.



В сочетании популяризации классической музыки среди детей и благотворительной помощи – уникальность проекта, объясняют организаторы. По словам одного из создателей «Классической феерии», альтиста и замдиректора МАСО “Слобожанский” Александра Дворниченко, такого больше нигде в мире нет. И принять участие в таком необычном проекте соглашаются многие мировые звезды. В этом году в Харьков приедут исполнители из Германии и США.



Из Германии организаторы ждут троих музыкантов. Ласзло Феньйо – один из лучших виолончелистов мира, лауреат множества известных конкурсов, профессор, преподаватель Высшей школы музыки в Кельне, дает по 202 концерта в год по всему миру. Он будет играть на уникальной виолончели, созданной в 1695 году одним из известнейших мастеров струнных инструментов, венецианцем Маттео Гоффриллером. В то время только начали появляться произведения для виолончели, а до рождения струнного квартета еще было очень далеко.



Аркадий Шилклопер – один из самых известных валторнистов мира, композитор, аранжировщик. Как правило, играет джаз, но отдает должное и классической музыке. В Харьков он привезет альпийский рог – уникальный инструмент, чем-то напоминающий карпатскую трембиту. Немногие люди по всему миру играют на нем, а услышать это звучание в Украине практически невозможно. Рог делается из идеального прямого ствола пихты. Изначально народный инструмент постепенно стал частью классической музыки – для него писали, например, Леопольд Моцарт и Ференц Фаркаш.



Даниил Австрих – скрипач, играет в квартете Микеланджело, преподаватель Высшей школы музыки в Кельне, выпускник легендарного скрипача Виктора Третьякова, работал с музыкантами на всех континентах.



В Харькове ждут также дирижера из США Теодора Кучара. Сам он родился в Америке, но его родители – украинцы, стоявшие у истоков украинской диаспоры в США. В 1990-е годы Теодор Кучар даже поработал в Национальном оркестре Украины. Сейчас он сотрудничает с оркестрами по всему миру, считается одним из лучших дирижеров современности. Также преподает и играет на альте.



Еще один бывший украинец, а ныне американец Сергей Дворниченко – кларнетист, лауреат множества конкурсов, в США и Европе. Один из четырех украинцев, закончивших Йельский университет на бюджетной основе. Выступает как солист и в оркестрах, преподает.



Украину на концерте будет представлять Александр Дворниченко – альтист, заместитель директора МАСО «Слобожанский», создатель проекта «Классическая феерия». Живет и работает в Харькове.



Сопровождать концерт будет Молодежный академический симфонический оркестр «Слобожанский» - уникальный коллектив молодых артистов, работающий в жанре классической музыки вне системы театров и филармоний. Однако в оркестре чувствуют ответственность за популяризацию классики, особенно среди детей.



– С детьми все немного сложнее, чем кажется. Их не обманешь яркой афишей, известными именами, с ними нужно говорить на языке музыки, – считает Александр Дворниченко. – Да, мы подбираем программу так, чтобы каждый номер длился 7-10 минут, в основном известные фрагменты классических произведений. Подбираем каждый раз состав исполнителей так, чтобы была некоторая изюминка. В этом году – альпийский рог. И каждый раз дети, которые, якобы не любят «скучную классику», становятся ее преданными фанатами.



Организаторы напоминают, что ждут 23 декабря в театре оперы и балета не только детей – более 600 билетов поступило в свободную продажу.



– У нас столько музыкантов мирового уровня, которых услышать в Украине просто невозможно, – напоминает Александр Дворниченко. – Это музыка наивысшего уровня, которую стоит послушать, если вы любите классику. Или если хотите ее полюбить.