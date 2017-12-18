Харьков

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Новые подробности о новогодней программе: харьковчан приглашают на площадь

Новые подробности о новогодней программе: харьковчан приглашают на площадь
Новые подробности о новогодней программе: харьковчан приглашают на площадь В Харькове утвержден план новогодних и рождественских мероприятий. Согласно документу, 19 декабря в 17.00 на площади Свободы состоится открытие главной елки города.
31 декабря харьковчан приглашают на площадь для встречи Нового года. Праздничная программа будет проходить с 23.00 до 2.00 1 января.

Также 19 декабря в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, Харьковском муниципальном культурном центре, дворцах детского и юношеского творчества, школах искусств, библиотеках пройдут детские праздники по случаю Дня Святого Николая, сообщается пресс-служба горсовета.

С 22 декабря серию новогодних представлений для детей откроют в Харьковском театре музыкальной комедии, а с 25 декабря – в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета имени Н. В. Лысенко.

23 декабря состоится открытие елки в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. Для посетителей парка подготовили множество праздничных мероприятий по случаю празднования Нового года, Рождества Христова, а также детские развлекательные программы на время зимних каникул.

Кроме того, в районах города пройдут детские мастер-классы, спортивные турниры, фестивали и книжные выставки. В частности с 17 по 22 декабря в библиотеках города пройдут книжные выставки «Едет, едет Николай в украинский славный край», в детских школах искусств 18-19 декабря намечаются праздничные концерты «Николай, Николай, к нам  в гости приезжай!». В Центр культуры Киевского района 19 декабря состоится новогоднее представление «Щелкунчик» театра-студии «Старт-арт», а в Харьковском городском Дворце детского и юношеского творчества с 19 декабря по 8 января ежедневно запланированы праздничные программы для детей.

Зимний кубок среди команд Харьковской открытой городской молодежной лиги КВН пройдет 20 и 25 декабря. 22-23 декабря в городской комплексной детско-юношеской спортивной школе «Восток» запланирован новогодний турнир по художественной гимнастике «Снежная королева». С 22 по 29 декабря в детских школах искусств намечены праздничные концертные программы «Зимние узоры».

25 декабря у жителей Немышлянского района планируется открытие собственной новогодней елки. Праздник «Новогодняя сказка» пройдет на бульваре Юрьева.

К Новому году приурочен и чемпионат по лыжным гонкам «Приз открытия зимнего сезона», который состоится 25-26 декабря на лыжной базе «Темп».

С 25 декабря во Дворце детского и юношеского творчества «Исток» начинаются новогодние праздничные программы для школьников Индустриального района. Программы будут проходить все праздники – до 9 января.

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