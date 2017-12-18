За что харьковских спортсменов вызывали в Киев: фото-факты

На презентацию съехались практически все рекордсмены – а это несколько сотен человек, представленные в книге. Всех рекордсменов торжественно приглашали на сцену и награждали личными экземплярами Книги рекордов. После этого каждый рекордсмен оставил свой автограф на флаге Украины.
В книге представлены различные категории. В частности: «Международные рекорды», «Спорт», «Искусство», «Космос», «Люди». Также есть несколько категорий относительно рекордов в разных городах Украины – Харькове, Одессе, Днепре, Нежине etc.
Любопытно, что еще несколько рекордов были поставлены прямо во время презентации. В частности, белорус Кирилл Шимко поставил рекорд по наибольшему количеству задутых свечей – со второй попытки ему удалось задуть 42 свечи.
А украинка Ольга Лящук установила рекорд по наибольшему количеству подходов становой тяги с 90-килограммовой Книгой рекордов из бетона. Она сделала 17 подходов за минуту. Рекорды этих спортсменов внесут уже в следующее издание книги – 2019 года.
В числе рекордсменов на презентации в Киеве чествовали и старейшего теннисиста Украины, 93-летнего харьковчанина Леонида Станиславского
. Он удивил соотечественников, установив несколько национальных рекордов: в пяти геймах уверенно обыграл в теннис эксперта НРР, в тот же день впервые совершил спуск на самом длинном троллее в Украине, который находится в Буковеле, и прокатился на гидроцикле. Недавно Леонид Станиславский вернулся с престижного ветеранского турнира в американском Орландо, и нацелился на новый рекорд
.
Среди рекордмсеменов новой Книги рекордов оказался и харьковский велоспортсмен Андрей Нечепоренко. Он выступил в номинации «Людські досягнення». Очередной рекорд Андрея Нечепоренко, харьковского ветерана спорта, инвалида 3-й группы, зарегистрировали 2 декабря 2015 года у памятника Велосипедисту в Харькове. Харьковский спортсмен проехал более чем суточный веломарафон на шоссейном велосипеде для гонок DRAG Izoard на максимальное расстояние – 379 км. Маршрут пролегал путями Харьковской и Полтавской областей. По показателям велокомпьютера и GPS-навигатора, рекордное велопутешествие длилось 31 час 21 минуту 54 секунды.
В 2012 году Андрей Нечепоренко уже устанавливал подобный рекорд
. Тогда он преодолел максимальное расстояние в экстремальных условиях при температуре воздуха ниже 30 градусов мороза. Продолжительность путешествия составила 18 часов и была преодолена дистанция в 260 км.