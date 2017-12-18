Харьков

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Обзор новостей за 11—17 декабря: самое важное в мире, Украине и Харькове за неделю (аудио)

Обзор новостей за 11—17 декабря: самое важное в мире, Украине и Харькове за неделю (аудио)
Обзор новостей за 11—17 декабря: самое важное в мире, Украине и Харькове за неделю (аудио) Прошедшая неделя, можно сказать, выдалась спокойной. Ее, честно говоря, можно было бы даже назвать скучной, если бы не необыкновенные приключения грузина в Украине.


В аудиоподкасте звучит композиция
«Де ж те сито?»/Despacito – «Рожаниця» ft. Luis Fonsi

В понедельник городские власти отчитались о том, что большая часть поврежденных вандалами терминалов по продаже e-ticket восстановлена. Из более чем 30 выведенных из строя автоматов в процессе ремонта находятся всего двенадцать.

Областные же власти с гордостью отчитались о том, что в Киеве был подписан финальный Договор о финансировании продолжения строительства метро в Харькове Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком. Всего на строительство метро, в соответствии с подписанными соглашениями, направят около 330 млн евро: по 160 млн – от ЕБРР и ЕИБ и еще до 10 млн – из бюджета Харькова. Эта сумма позволит построить две станции метрополитена в направлении аэропорта, новое электродепо и приобрести подвижной состав – 85 вагонов.

По идее, запуск двух новых станций должен сделать жизнь харьковчан более комфортной, однако после истории с терминалами начинаешь сомневаться: а нужно ли это им? Вдруг они и там турникеты побьют, подвижной состав разберут на винтики, а тоннели зароют?

Во вторник закончилось третье отделение циркового представления под названием Михо-майдан, причем закончилось самым неожиданным образом.

Краткое содержание предыдущих серий: еще свежо в памяти, как этот самый Михо с боями прорвался в Украину, вдоволь погастролировал по городам и весям, гордо въехал в Киев, разбил палаточный г̶о̶р̶о̶д̶о̶к̶ ...хуторок прямо под носом у барыг и стал требовать импичмента своего заклятого друга Петра Порошенко. Вторая часть этого марлезонского балета запомнилась погоней на крыше, с которой новоиспеченного Карлсона сняли под белы рученьки, задержанием, освобождением прямо из авто силовиков и изнурительными поисками лидера протеста в трех палатках, оставшихся на антибарыжном майдане.

В третьем отделении бродячего президента все-таки задержали и поместили в СИЗО, откуда он через граты делал эмоциональные заявления о голодовке и противостоянии «злочинній владі». А потом был суд, да не простой, а Печерский. Который неожиданно взял – и отпустил Михеила нашего Саакашвили без назначения меры пресечения.

– Ходатайство о применение меры пресечения в виде домашнего ареста для Михеила Саакашвили оставить без удовлетворения, – вдруг заявила судья, тем самым подтвердив давно укоренившееся среди украинцев мнение о взбалмошности и непредсказуемости местной Фемиды.

Впрочем, есть еще одна версия произошедшего. Судя по тому, насколько радикально изменились поведение и риторика узника совести после освобождения, Михеила Николозовича за это время просто немного подлечили. И вышел он на свободу тише воды, ниже травы: и импичмента ему уже не надо, и президентом он быть не хочет, а максимум, на что претендует – это мэрское кресло Жемчужины у моря. В общем, хороший галоперидол ему достался, свеженький. Жаль только, выписали пациента рановато – можно было бы и от одесского синдрома излечить.

В это время на другом конце света не менее эксцентричный президент – тезка известного мультперсонажа подписал распоряжение о возобновлении полетов человека на Луну.

– Это знаменует собой важный шаг по возвращению американских астронавтов на Луну впервые с 1972 года для долгосрочного исследования, – сказал Трамп на церемонии подписания в Белом доме. – На этот раз мы не только оставим там свой флаг и следы. Мы создадим основу для миссии к Марсу и, возможно, однажды – во многие миры за его пределами.

«Вот бы и сам ты в другие миры улетел», – наверняка подумали опростоволосившиеся на последних президентских выборах американцы. «И Михо с собой забирай», – могут добавить от себя измученные н̶а̶р̶з̶а̶н̶о̶м̶ ...боржомом украинцы.

Среда заставила харьковчан поволноваться: в этот день суд рассматривал ходатайство о продлении мер пресечения Елене Зайцевой и Геннадию Дронову – виновникам страшной аварии в центре города, которая унесла жизни шести человек.

На заседании подозреваемая Елена Зайцева впервые признала свою вину. В своем выступлении она попросила прощения и заявила, что больше никогда не сядет за руль. Видимо, судья, как и родственники погибших, не очень-то поверил в раскаяние подозреваемой, поэтому постановил оставить Елену Зайцеву под стражей еще на два месяца.

За решеткой остался и второй подозреваемый. Несмотря на то, что за время заседания в зал дважды вызывали скорую, суд продлил его пребывание в СИЗО до 10 февраля.

В четверг харьковчане смогли лишний раз убедиться, что страна таки продвигается на пути сближения с цивилизованным миром. Стало известно, что украинцев ожидает еще один безвиз – на этот раз с Объединенными Арабскими Эмиратами.

«С 31 декабря 2017 граждане Украины смогут путешествовать в ОАЭ без виз сроком до 30 дней по биометрическим паспортам», – написал на своей странице в Twitter министр иностранных дел Павел Климкин.

Кроме того, из Харькова запустили еще один автобус в Прагу, а также сообщили, что в апреле в Украине начнет работать национальная авиакомпания в сегменте дешевых авиаперевозок SkyUp.

«В планах на первый год работы является выполнение международных чартерных перевозок до всех популярных курортов, а также открытие регулярных украинских и международных направлений», – отметили в компании.

Чартерные перевозки будут осуществляться из Киева, Харькова, Львова, Одессы и других крупных городов Украины по 16 направлениям: Анталия, Бодрум, Даламан, Шарм-эль-Шейх, Хургада, Тиват, Барселона, Пальма-де-Майорка, Тенерифе, Аликанте, Тирана, Римини, Бургас, Варна, Ларнака и Дубай.

Не менее отрадная новость пришла с другого континента. Канада внесла Украину в список стран, которым разрешено поставлять летальное оружие. Целью этого шага является «поддержка двусторонних отношений Канады с Украиной» и предоставление возможности «канадским экспортерам подавать заявку на экспорт определенных видов стрелкового оружия, запрещенного оружия и запрещенных устройств в Украину», сообщила правительственная Canada Gazette.

Да что там говорить, Украина уже практически вошла в Европу. Судите сами: у нас уже фискалы общаются с налогоплательщиками с помощью флешмобов, а не квитанций со штрафами, а харьковчан на улицах грабят не кто-нибудь, а самые натуральные иностранцы, правда, из Закавказья (как говорится, кто бы сомневался).

В пятницу пришли новости от соседей справа: выборы президента России назначены на 18 марта – аккурат в годовщину аннексии Крыма. Вот любят они там такие «шуточки». Впрочем, специфический российский юмор понятен не всем, потому ЕС продлил санкции против РФ, а Турция выделила 3 миллиона долларов на оснащение украинской армии.

В свою очередь, украинский МИД заявил, что национальная система биометрической верификации граждан на государственной границе будет введена с 1 января 2018 года.

«Введение в эксплуатацию национальной системы биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства для фиксации биометрических данных иностранцев, в том числе граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства во время осуществления пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу и в контрольных пунктах въезда/выезда запланировано на 1 января 2018 года», – говорится в сообщении.

А на выходных женщины вспомнили о том, что до Нового года осталось всего каких-то две недели и пора срочно запасаться продуктами. Правда, мужчинам, а точнее их кошелькам, этот процесс особой радости не принес. Оказалось, что по сравнению с прошлым новогодним праздником традиционный салат «Оливье» набрал в цене 26 грн (+25%), любимая всеми сельдь под шубой – 12 грн (+24%), а холодец с хреном – аж целых 50 (+41%).

Впрочем, Нового года это, конечно же, не отменяет. Поэтому хозяйкам пора засучить рукава, взять в руки сито и прочие кухонные гаджеты – и вперед!

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