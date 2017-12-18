Обзор новостей за 11—17 декабря: самое важное в мире, Украине и Харькове за неделю (аудио)
18 декабря 2017 г.
Оксана Санина
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Прошедшая неделя, можно сказать, выдалась спокойной. Ее, честно говоря, можно было бы даже назвать скучной, если бы не необыкновенные приключения грузина в Украине.
В аудиоподкасте звучит композиция «Де ж те сито?»/Despacito – «Рожаниця» ft. Luis Fonsi
В понедельник городские власти отчитались о том, что большая часть поврежденных вандалами терминалов по продаже e-ticket восстановлена. Из более чем 30 выведенных из строя автоматов в процессе ремонта находятся всего двенадцать.
Областные же власти с гордостью отчитались о том, что в Киеве был подписан финальный Договор о финансировании продолжения строительства метро в Харькове Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком. Всего на строительство метро, в соответствии с подписанными соглашениями, направят около 330 млн евро: по 160 млн – от ЕБРР и ЕИБ и еще до 10 млн – из бюджета Харькова. Эта сумма позволит построить две станции метрополитена в направлении аэропорта, новое электродепо и приобрести подвижной состав – 85 вагонов.
По идее, запуск двух новых станций должен сделать жизнь харьковчан более комфортной, однако после истории с терминалами начинаешь сомневаться: а нужно ли это им? Вдруг они и там турникеты побьют, подвижной состав разберут на винтики, а тоннели зароют?
Во вторник закончилось третье отделение циркового представления под названием Михо-майдан, причем закончилось самым неожиданным образом.
Краткое содержание предыдущих серий: еще свежо в памяти, как этот самый Михо с боями прорвался в Украину, вдоволь погастролировал по городам и весям, гордо въехал в Киев, разбил палаточный г̶о̶р̶о̶д̶о̶к̶ ...хуторок прямо под носом у барыг и стал требовать импичмента своего заклятого друга Петра Порошенко. Вторая часть этого марлезонского балета запомнилась погоней на крыше, с которой новоиспеченного Карлсона сняли под белы рученьки, задержанием, освобождением прямо из авто силовиков и изнурительными поисками лидера протеста в трех палатках, оставшихся на антибарыжном майдане.
В третьем отделении бродячего президента все-таки задержали и поместили в СИЗО, откуда он через граты делал эмоциональные заявления о голодовке и противостоянии «злочинній владі». А потом был суд, да не простой, а Печерский. Который неожиданно взял – и отпустил Михеила нашего Саакашвили без назначения меры пресечения.
– Ходатайство о применение меры пресечения в виде домашнего ареста для Михеила Саакашвили оставить без удовлетворения, – вдруг заявила судья, тем самым подтвердив давно укоренившееся среди украинцев мнение о взбалмошности и непредсказуемости местной Фемиды.
Впрочем, есть еще одна версия произошедшего. Судя по тому, насколько радикально изменились поведение и риторика узника совести после освобождения, Михеила Николозовича за это время просто немного подлечили. И вышел он на свободу тише воды, ниже травы: и импичмента ему уже не надо, и президентом он быть не хочет, а максимум, на что претендует – это мэрское кресло Жемчужины у моря. В общем, хороший галоперидол ему достался, свеженький. Жаль только, выписали пациента рановато – можно было бы и от одесского синдрома излечить.
– Это знаменует собой важный шаг по возвращению американских астронавтов на Луну впервые с 1972 года для долгосрочного исследования, – сказал Трамп на церемонии подписания в Белом доме. – На этот раз мы не только оставим там свой флаг и следы. Мы создадим основу для миссии к Марсу и, возможно, однажды – во многие миры за его пределами.
«Вот бы и сам ты в другие миры улетел», – наверняка подумали опростоволосившиеся на последних президентских выборах американцы. «И Михо с собой забирай», – могут добавить от себя измученные н̶а̶р̶з̶а̶н̶о̶м̶ ...боржомом украинцы.
Среда заставила харьковчан поволноваться: в этот день суд рассматривал ходатайство о продлении мер пресечения Елене Зайцевой и Геннадию Дронову – виновникам страшной аварии в центре города, которая унесла жизни шести человек.
В четверг харьковчане смогли лишний раз убедиться, что страна таки продвигается на пути сближения с цивилизованным миром. Стало известно, что украинцев ожидает еще один безвиз – на этот раз с Объединенными Арабскими Эмиратами.
«С 31 декабря 2017 граждане Украины смогут путешествовать в ОАЭ без виз сроком до 30 дней по биометрическим паспортам», – написал на своей странице в Twitter министр иностранных дел Павел Климкин.
«В планах на первый год работы является выполнение международных чартерных перевозок до всех популярных курортов, а также открытие регулярных украинских и международных направлений», – отметили в компании.
Чартерные перевозки будут осуществляться из Киева, Харькова, Львова, Одессы и других крупных городов Украины по 16 направлениям: Анталия, Бодрум, Даламан, Шарм-эль-Шейх, Хургада, Тиват, Барселона, Пальма-де-Майорка, Тенерифе, Аликанте, Тирана, Римини, Бургас, Варна, Ларнака и Дубай.
Не менее отрадная новость пришла с другого континента. Канада внесла Украину в список стран, которым разрешено поставлять летальное оружие. Целью этого шага является «поддержка двусторонних отношений Канады с Украиной» и предоставление возможности «канадским экспортерам подавать заявку на экспорт определенных видов стрелкового оружия, запрещенного оружия и запрещенных устройств в Украину», сообщила правительственная Canada Gazette.
«Введение в эксплуатацию национальной системы биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства для фиксации биометрических данных иностранцев, в том числе граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства во время осуществления пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу и в контрольных пунктах въезда/выезда запланировано на 1 января 2018 года», – говорится в сообщении.
А на выходных женщины вспомнили о том, что до Нового года осталось всего каких-то две недели и пора срочно запасаться продуктами. Правда, мужчинам, а точнее их кошелькам, этот процесс особой радости не принес. Оказалось, что по сравнению с прошлым новогодним праздником традиционный салат «Оливье» набрал в цене 26 грн (+25%), любимая всеми сельдь под шубой – 12 грн (+24%), а холодец с хреном – аж целых 50 (+41%).
Впрочем, Нового года это, конечно же, не отменяет. Поэтому хозяйкам пора засучить рукава, взять в руки сито и прочие кухонные гаджеты – и вперед!