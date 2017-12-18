Культура

  • 189
    •  / 

Forbes составил список самых прибыльных актеров 2017

Forbes составил список самых прибыльных актеров 2017
Американский журнал Forbes составил список самых прибыльных актеров 2017 года.

Лидером оказался американец Джереми Реннер. Студии получали с проката по 93 доллара за каждый доллар, который был выплачен ему в качестве гонорара.

На втором месте — звезда саги о юном волшебнике Гарри Поттере Эмма Уотсон. Она принесла кинокомпаниям по 70 долларов за каждый доллар, потраченный на нее.

Замыкает тройку Скарлетт Йоханссон. За каждый доллар ее гонорара продюсеры получали 66,5 доллара. В рейтинг также вошли такие актеры, как Эми Адамс и Крис Прэтт.

При составлении списка учитывались только картины, выпущенные до 1 июня. Анимационные ленты и проекты, в которых актеры исполнили эпизодические роли, не считались.

 

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей19 декабря

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.7575 грн
100 USD 2788.43 грн
100 EUR 3296.76 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи