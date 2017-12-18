Почему спать возле смартфона опасно
18 декабря 2017 г.
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18 декабря 2017 г.
Согласно пресс-релизу департамента, хотя не выявлено четкой связи между смартфонами и различными заболеваниями, имеющихся данных достаточно, чтобы предостеречь пользователей, особенно детей, о потенциальном риске гаджетов. Специалисты рекомендуют, что смартфоны, пока их не используют, должны находиться на расстоянии одного или нескольких метров от тела человека.
В докладе также отмечается, что использование гаджетов может навредить сну подростков, их психическому здоровью и способствовать нарушению концентрации внимания. Однако опасность может представлять также и радиочастотное излучение, испускаемое устройствами. Оно может влиять на качество спермы у мужчин, которые носят устройства в карманах, говорится в документе. Специалисты советуют не оставлять смартфоны под подушкой или на тумбочке возле кровати во время сна.
В 2015 году американские психологи пришли к выводу, что мобильные приложения, которые применяются для успокоения плачущих детей, могут препятствовать нормальному развитию эмоциональной сферы.
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