Экономика

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Харьковский авиазавод возвращается к жизни

Харьковский авиазавод возвращается к жизни
На Харьковском авиазаводе восстановили работу термических печей в цехе №011. Печи заработали после восьмилетнего перерыва.
Их запустили, чтобы закалить штампы для производства танковых траков. Возможность возобновить работу печей появилась после того, как на заводе заработала централизованная система энергоснабжения.

Как сообщили на авиазаводе, предприятие выиграло тендер на поставку комплектующих Житомирскому бронетанковому заводу и готовиться к реализации проекта. В частности, закуплена специальная сталь для изготовления траков.

Как отметил директор Департамента производства авиазавода Вячеслав Рачинский, в цех начали возвращаться термисты и штамповщики, которые ранее вынуждены были покинуть завод из-за отсутствия заказов. Возобновили термообработку и штамповку изделий из алюминиевых сплавов. Предприятие постепенно оживает, восстанавливая выпуск авиационной и непрофильной продукции.

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