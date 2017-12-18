Здоровье

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Грипп в Харькове: болеющих стало меньше

Грипп в Харькове: болеющих стало меньше
На прошлой неделе в Харьковской области гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заболело 8 508 человек (73,9% – дети).
Заболевших стало меньше на 283 человека в сравнении с предыдущей неделей.

Самая высокая заболеваемость зарегистрирована в Изюме – 582 на 100 тысяч населения, самая низкая в Золочевском районе – 68 на 100 тысяч населения. В целом, заболеваемость низкая и не превышает эпидпорог.  Госпитализированы 168 больных, в т.ч. – 126 детей.

В Харькове заболело 5 519 человек (74,6% – дети). В сравнении с предыдущей неделей количество заболевших уменьшилось на 286 человек.

По данным вирусологического мониторинга при обследовании 136 больных с подозрением на грипп и ОРВИ у двух больных выявлен вирус гриппа В (4,9%). У 53,6% больных выявлен вирус парагриппа, у 31,7% – РС-вирус и у 9,8% – аденовирус, сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

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