Общество

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Фонд Александра Фельдмана – один из крупнейших в стране

Фонд Александра Фельдмана – один из крупнейших в стране
Международный благотворительный фонд харьковчанина, народного депутата Александра Фельдмана стал вторым крупнейшим именным благотворительным фондом в Украине.
Как подсчитали эксперты, за 2016 год МБФ «Фонд Александра Фельдмана» направил на благотворительность 810 млн грн.

– Для меня благотворительность – это своего рода наркотик. И когда средств на нее не хватает, приходится их привлекать, – отметил Александр Фельдман. – Ни для кого не секрет, что финансовые проблемы фондов, и нашего в том числе, напрямую зависят от уменьшения доходной части бизнеса во время кризиса. Но, несмотря на это, филантропические организации продолжают выполнять свои функции, а часто и функции государства. Особенно в условиях войны.

Несмотря на экономический кризис и его последствия для бизнеса, Александр Фельдман из года в год наращивает филантропическую деятельность. За 20 лет работы фонд реализовал десятки проектов и программ, трансформируя их под вызовы времени. Флагманский проект фонда в настоящее время, по сути квинтэссенция всей его деятельности — Региональный ландшафтный парк Фельдман Экопарк: мультифункциональный комплекс, на базе которого осуществляются программы по оздоровлению и реабилитации детей, прежде всего пострадавших от войны на Донбассе, вынужденных переселенцев, воинов АТО и членов их семей, вдов погибших (Центр психосоциальной реабилитации), проекты в сфере науки и образования (Детская эколого-натуралистическая академия), зоозащиты (Центр помощи диким, экзотическим и домашним животным «Добрый дом», Центр реабилитации рукокрылых), спорта («Турнир 1000 команд»).

Другие направления работы фонда касаются помощи мирным жителям, пострадавшим в результате войны на Донбассе, («Протяни руку помощи»), поддержки искусства и сохранения украинской истории (галерея «АВЭК», Feldman Family Museum), развития толерантности в обществе (Институт прав человека и предотвращения экстремизма и ксенофобии, поддержка Ассоциации национально-культурных объединений Украины). Еще один гуманитарный проект фонда – Музей религий, строительство которого запланировано на территории Фельдман Экопарк.

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