Харьковские спортсмены признаны лучшей парой мира по акробатическому рок-н-роллу 18 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Юные харьковчане Максим Манжос и Александра Шамрай в 2017 году стали обладателями пяти Кубков мира по акробатическому рок-н-роллу и признаны лучшей парой года по версии WRRC.

17 декабря воспитанники СК «Саммит» Максим Манжос и Александра Шамрай в категории «ювеналы» выиграли Кубок мира по акробатическому рок-н-роллу, который прошел в Любляне (Словения). Эта победа стала для спортсменов уже пятой и рекордной в этом году.



Серебряными призерами Кубка мира стали также харьковчане – Александр Цветков и Кира Грохова (СК «Сенат»).



Всего в соревнованиях приняли участие более 700 спортсменов из 21 страны мира.



Отметим, что Топ-5 сильнейших пар мира замкнули тоже харьковские спортсмены – Денис Гурин и Таисия Кириченко (СК «Саммит»).



Напомним, пара Максим Манжос и Александра Шамрай в 2017 году также выиграла Кубок мира в Лионе (Франция), Москве (Россия), Будапеште (Венгрия), Кракове (Польша), а также одержала победу на чемпионате мира в Бютгенбахе (Бельгия).