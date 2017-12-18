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Харьковские спортсмены признаны лучшей парой мира по акробатическому рок-н-роллу

Харьковские спортсмены признаны лучшей парой мира по акробатическому рок-н-роллу
Юные харьковчане Максим Манжос и Александра Шамрай в 2017 году стали обладателями пяти Кубков мира по акробатическому рок-н-роллу и признаны лучшей парой года по версии WRRC.
17 декабря воспитанники СК «Саммит» Максим Манжос и Александра Шамрай в категории «ювеналы» выиграли Кубок мира по акробатическому рок-н-роллу, который прошел в Любляне (Словения). Эта победа стала для спортсменов уже пятой и рекордной в этом году.

Серебряными призерами Кубка мира стали также харьковчане – Александр Цветков и Кира Грохова (СК «Сенат»).

Всего в соревнованиях приняли участие более 700 спортсменов из 21 страны мира.

Отметим, что Топ-5 сильнейших пар мира замкнули тоже харьковские спортсмены – Денис Гурин и Таисия Кириченко (СК «Саммит»).

Напомним, пара Максим Манжос и Александра Шамрай в 2017 году также выиграла Кубок мира в Лионе (Франция), Москве (Россия), Будапеште (Венгрия), Кракове (Польша), а также одержала победу на чемпионате мира в Бютгенбахе (Бельгия).

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