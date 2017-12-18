В Харьковской области будет действовать универсальная жилищная программа

В следующем году свою работу также продолжит программа оказания поддержки воинам АТО для строительства и приобретения жилья, сообщает пресс-служба ХОГА
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– Сейчас разрабатывается новая универсальная жилищная программа, которая объединит всех льготников. Это будет пилотный проект. Мы активно работаем с Минрегионом и Фондом содействия молодежному жилищному строительству. На две жилищные программы только из областного бюджета будет выделено более 20 млн грн. Также будут привлекаться и средства госбюджета, города Харьков и местных бюджетов, – сообщил заместитель председателя ХОГА Евгений Шахненко.
По данным директора Департамента градостроительства и архитектуры ХОГА Михаила Рабиновича, по итогам 2017 года на территории области (по плановым показателям) введут в эксплуатацию 480 тыс кв м жилья (360 тыс кв м – многоквартирных домов и 120 тыс кв м – индивидуального жилья). Это на 18% больше, чем в 2016 году.
– По состоянию на 6 декабря в области введено в эксплуатацию 325,3 кв. м, что составляет 68% от общего объема. У нас нет сомнений, что плановые показатели будут выполнены, – заявил Михаил Рабинович.
Лидерами строительной отрасли на Харьковщине являются ОАО «Трест «Жилстрой-1», «Жилстрой-2» и «Авантаж».
– В этом году плотно работаем по индивидуальному жилью: введено в эксплуатацию 815 домов –132 тыс кв м. Это 110% от запланированного, – привел данные Михаил Рабинович.