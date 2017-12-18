В Харьковской области будет действовать универсальная жилищная программа 18 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Ее реализацию профинансируют из областного бюджета, что даст возможность приобрести жилье льготникам (в первую очередь, молодежи и жителям сел).