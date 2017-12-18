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Губернатор Харьковской области возглавила рейтинг

Губернатор Харьковской области возглавила рейтинг
Юлия Светличная возглавила рейтинг самых ответственных председателей областных администраций.
По подсчетам экспертов аналитического портала «Слово и дело», глава ХОГА выполнила 68% своих обещаний.

Часть обещанного Юлией Светличной находится в процессе выполнения и, по планам, будет выполнена в следующем году. Невыполненных обещаний председателя ХОГА эксперты не зафиксировали. Среди выполненных в 2017 году обещаний портал, в частности, называет строительство школы в Песочине.

– 2 ноября 2016 года председатель Харьковской ОГА Юлия Светличная заявила, что областная власть планирует открыть школу в микрорайоне Мобиль в Песочине уже в сентябре 2017-го или, если того потребуют технические условия, в январе 2018 года. Но, как и было обещано, уже 1 сентября 2017 года в Песочине открыли современную школу «Мобиль», которую построили с нуля, – отмечают эксперты портала.

Также «Слово и дело» акцентирует внимание на оснащении современными мультимедийными кабинетами опорных и профильных учебных заведений в 11 районах области. Еще одно выполненное обещание в сфере образования – открытие инклюзивных классов в 135 школах области.

Среди достижений 2017 года также - строительство крупнейшего и самого современного в стране ЦПАУ.

– По состоянию на 17 августа 2017 года, как и обещала Юлия Светличная, строительство крупнейшего в Украине центра по предоставлению административных и социальных услуг находилось на завершающем этапе. А уже 1 сентября состоялось его официальное открытие. Сейчас подобного центра в Украине нет – это наиболее комплексное учреждение по предоставлению административных услуг в стране, – подчеркивают эксперты.

Они также обратили внимание на возвращение громаде Пархомовского музея – этот процесс Юлия Светличная курировала лично. 29 августа 2017 года глава ХОГА сообщила, что на завершающую стадию вышли юридические процессы, которые необходимо провести для передачи здания музея от нынешнего владельца – банка – громаде Краснокутского района. А уже 30 сентября 2017-го здание Пархомовского музея, как и обещали, вернули громаде, напоминает «Слово и дело».

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