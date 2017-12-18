Баскетбол: «Политехник» проиграл «Химику», а БК «ХАИ» выиграл один из матчей в Ровно 18 декабря 2017 г. Олег Столбецов 0 0

В пятницу харьковский «Политехник» принимал во Дворце игровых видов спорта «Локомотив» «Химик» из Южного Одесской области в очередном матче чемпионата Украины в мужской Суперлиге и уступил ему – 53:88.

Судьба поединка практически была решена уже в первом периоде, который подопечные Тимура Арабаджи проиграли – 10:27. Во второй четверти протекала равная борьба, и к большому перерыву преимущество гостей увеличилось ещё только на одно очко – 23:41. А вот во второй половине встречи «химики» вновь стали решительно наращивать своё преимущество. К исходу получаса игры «Политехник» уже проигрывал – 39:68 и в итоге уступил – 53:88. Самым результативным игроком матча стал форвард «Химика» Артур Ариан Остин, который принёс своей команде 20 очков. У «Политехника» Антон Рочняк записал в свой актив 15 очков.



Набрав в 14 играх 16 очков, «Политехник» занимает последнее восьмое место. 21 декабря в 18.00 там же он примет лидера – команду «Днепр» из одноимённого города, набравшую в 14 встречах 27 очков.



А в чемпионате страны в женской Суперлиге харьковская команда БК «ХАИ» в субботу и воскресенье провела по взаимной договоренности с соперником – БК «Ровно»/БК «Созвездие-ОСДЮШОР», занимающим третье место, два матча с ним в Ровно. Первая игра прошла с преимуществом хозяек площадки, которые на протяжении первых трех периодов постепенно наращивали свое преимущество: 18:11 – после первой четверти, 35:24 – к большому перерыву, 57:41 – по истечении 30 минут игры. В заключительной четверти баскетболистки «ХАИ» немного сократили разрыв, но в итоге победу во встрече праздновали ровенчанки – 71:62. Самым результативным игроком в матче стала Виктория Касаткина из команды хозяев, набравшая 20 очков, а в составе БК «ХАИ» Александра Чек набрала 16 очков.



В совершенно ином ключе протекала воскресная игра этих команд. С первых минут харьковчанки захватили инициативу и выиграли стартовый период – 10:21. И хотя к большому перерыву ровенчанки сократили разрыв практически наполовину – 30:36, по окончании третьей четверти гости оторвались от соперниц на десять очков – 50:60. На 37-й минуте ровенские баскетболистки не только сумели догнать харьковчанок, но и вышли вперед – 67:64, однако в концовке встречи БК «ХАИ» сумел вырвать победу – 74:78. На этот раз Александра Чек занесла себе в актив 27 очков, а ровенчанка Виктория Шматова отстала от нее на два очка.



С 17 очками после 12 игр БК «ХАИ» занимает в турнирной таблице седьмое место.



Чемпионат продолжится уже в новом году, и два очередных поединка харьковчанки проведут в Киеве. 12 января они сыграют там с «Динамо-НПУ», идущим с 18 очками после 13 встреч на шестой позиции, а 13 января постараются дать бой лидеру – клубу «Киев-Баскет», имеющему после 14 игр 28 очков из 28 возможных.