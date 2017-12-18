Спорт

  • 163
    •  / 

Баскетбол: «Политехник» проиграл «Химику», а БК «ХАИ» выиграл один из матчей в Ровно

Баскетбол: «Политехник» проиграл «Химику», а БК «ХАИ» выиграл один из матчей в Ровно
В пятницу харьковский «Политехник» принимал во Дворце игровых видов спорта «Локомотив» «Химик» из Южного Одесской области в очередном матче чемпионата Украины в мужской Суперлиге и уступил ему – 53:88.
Судьба поединка практически была решена уже в первом периоде, который подопечные Тимура Арабаджи проиграли – 10:27. Во второй четверти протекала равная борьба, и к большому перерыву преимущество гостей увеличилось ещё только на одно очко – 23:41. А вот во второй половине встречи «химики» вновь стали решительно наращивать своё преимущество. К исходу получаса игры «Политехник» уже проигрывал – 39:68 и в итоге уступил – 53:88. Самым результативным игроком матча стал форвард «Химика» Артур Ариан Остин, который принёс своей команде 20 очков. У «Политехника» Антон Рочняк записал в свой актив 15 очков.

Набрав в 14 играх 16 очков, «Политехник» занимает последнее восьмое место. 21 декабря в 18.00 там же он примет лидера – команду «Днепр» из одноимённого города, набравшую в 14 встречах 27 очков.

А в чемпионате страны в женской Суперлиге харьковская команда БК «ХАИ» в субботу и воскресенье провела по взаимной договоренности с соперником – БК «Ровно»/БК «Созвездие-ОСДЮШОР», занимающим третье место, два матча с ним в Ровно. Первая игра прошла с преимуществом хозяек площадки, которые на протяжении первых трех периодов постепенно наращивали свое преимущество: 18:11 – после первой четверти, 35:24 – к большому перерыву, 57:41 – по истечении 30 минут игры. В заключительной четверти баскетболистки «ХАИ» немного сократили разрыв, но в итоге победу во встрече праздновали ровенчанки – 71:62. Самым результативным игроком в матче стала Виктория Касаткина из команды хозяев, набравшая 20 очков, а в составе БК «ХАИ» Александра Чек набрала 16 очков.

В совершенно ином ключе протекала воскресная игра этих команд. С первых минут харьковчанки захватили инициативу и выиграли стартовый период – 10:21. И хотя к большому перерыву ровенчанки сократили разрыв практически наполовину – 30:36, по окончании третьей четверти гости оторвались от соперниц на десять очков – 50:60. На 37-й минуте ровенские баскетболистки не только сумели догнать харьковчанок, но и вышли вперед – 67:64, однако в концовке встречи БК «ХАИ» сумел вырвать победу – 74:78. На этот раз Александра Чек занесла себе в актив 27 очков, а ровенчанка Виктория Шматова отстала от нее на два очка.

С 17 очками после 12 игр БК «ХАИ» занимает в турнирной таблице седьмое место.

Чемпионат продолжится уже в новом году, и два очередных поединка харьковчанки проведут в Киеве. 12 января они сыграют там с «Динамо-НПУ», идущим с 18 очками после 13 встреч на шестой позиции, а 13 января постараются дать бой лидеру – клубу «Киев-Баскет», имеющему после 14 игр 28 очков из 28 возможных.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей19 декабря

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.749 грн
100 EUR 3287.7 грн
100 USD 2787.36 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи