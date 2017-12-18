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Харьковские «Пантеры» рвутся в чемпионки

Харьковские «Пантеры» рвутся в чемпионки
В чемпионате Украины по хоккею среди женских команд уже сыграно три тура.
Нынешний женский хоккейный чемпионат является лишь вторым – первый дебютный, напомним, прошел в минувшем сезоне. Он, как и предыдущий, пройдет в два этапа. На первом этапе 5 команд – «Королевы Днепра» (Днепр), «Украиночка» (Киев), «Пантеры» (Харьков), «Днепровские белки» (Днепр) и «Лавина» (Кременчуг) сыграют 5 съездных туров – по одному на площадке каждой из команд.  По окончании регулярного сезона четыре лучших команды выйдут в финальную часть. На 10 марта запланированы полуфиналы, а 11 марта состоятся игра за третье место и финал.

В первом туре, который проходил в Киеве, «Пантеры» разгромили «Днепровских белок» – 7:1 и «Королев Днепра» – 9:4, но уступили в серии буллитов «Украиночке» – 1:2. Во втором туре, проходившем в Днепре, харьковчанки отдыхали, а третий тур «Пантеры» принимали у себя в Харькове. На этот раз харьковские хоккеистки по очереди разгромили всех своих соперниц: «Днепровских белок» – 10:1, «Украиночку» – 6:1 и «Лавину» – 17:1.

Кстати сказать, во время матча «Пантер» против «Украиночки» между Юлией Артемьевой и Еленой Вансович произошла драка. Обе получили по матч-штрафу!

После трех туров турнирное положение имеет такой вид: «Днепровские белки» – 17 очков (9 игр), «Пантеры» – 16 (6), «Королевы Днепра» – 12 (6), «Украиночка» – 9 (9), «Лавина» – 0 (6). Нетрудно видеть, что фактическими лидерами чемпионата являются «Пантеры», которые в шести сыгранных матчах потеряли только два очка, тогда как возглавляющие таблицу «Днепровские белки», сыгравшие уже 9 матчей, недосчитались в них 11 очков.

В четвертом туре, который пройдет с 12 по 14 января в Днепре, «Пантеры» по очереди сыграют с «Королевами Днепра», «Лавиной» и «Днепровскими белками», а в заключительном пятом туре (он состоится в Кременчуге с 9 по 11 февраля) харьковчанки встретятся с «Украиночкой», «Королевами Днепра» и «Лавиной».

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