Общество

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В харьковской колонии побывали правозащитники

В харьковской колонии побывали правозащитники
В минувшую пятницу в Холодногорской исправительной колонии (№18)» прошло правообразовательное мероприятие.
Колонию посетили член Общественного совета при Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Юлия Третьяк и координаторы Марафона написания писем от международной организации Amnesty International («Международная Амнистия»), сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления.

В классе подготовки к освобождению гости провели для осужденных правообразовательное мероприятие. Осужденным были продемонстрированы документальные фильмы «Что такое Amnesty International» и «Что такое Марафон написания писем». Также гости ознакомили присутствующих с деятельностью организации. В рамках мероприятия осужденные присоединились к акции «Марафон написания писем», подписав письма в поддержку лиц, чьи права и свободы были нарушены.

Начальник учреждения полковник внутренней службы Марк Маркин отметил, что подобные акции способствуют улучшению осведомленности осужденных о деятельности правозащитных организаций и повышают уровень их правового сознания.

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