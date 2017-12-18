В харьковской колонии побывали правозащитники 18 декабря 2017 г. Павел Гусев 0 0

В минувшую пятницу в Холодногорской исправительной колонии (№18)» прошло правообразовательное мероприятие.

Колонию посетили член Общественного совета при Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Юлия Третьяк и координаторы Марафона написания писем от международной организации Amnesty International («Международная Амнистия»), сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления.



В классе подготовки к освобождению гости провели для осужденных правообразовательное мероприятие. Осужденным были продемонстрированы документальные фильмы «Что такое Amnesty International» и «Что такое Марафон написания писем». Также гости ознакомили присутствующих с деятельностью организации. В рамках мероприятия осужденные присоединились к акции «Марафон написания писем», подписав письма в поддержку лиц, чьи права и свободы были нарушены.



Начальник учреждения полковник внутренней службы Марк Маркин отметил, что подобные акции способствуют улучшению осведомленности осужденных о деятельности правозащитных организаций и повышают уровень их правового сознания.