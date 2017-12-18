Мини-футбол: харьковская «Тесла» вышла в лидеры 18 декабря 2017 г. Олег Столбецов 0 0

В чемпионате Украины среди женских команд высшей лиги позади матчи пяти туров.

В нынешнем сезоне харьковские любители мини-футбола (футзала) лишены возможности наблюдать воочию поединки лучших мужских клубов страны, поскольку летом команда «Локомотив» была расформирована. Таким образом, будет больше возможностей уделить внимание женскому футзалу, тем более что в высшей лиге чемпионата Украины выступают сразу две команды из Харькова – «Тесла» и WFC Kharkiv КДЮСШ-8. На первом этапе они играют в группе А, где их соперницами также являются команда Полтавского завода медицинского стекла («ПЗМС») и «ДЮСШ-Багира» из Лимана Донецкой области.



И «Тесла» на сегодня – единоличный лидер харьковской группы. Она выиграла все пять матчей: по два раза – у землячек из WFC Kharkiv КДЮСШ-8 – 3:2, 8:6 и у «ДЮСШ-Багиры» – 17:3, 17:3, а также одну встречу у «ПЗМС» - 5:4 и набрала 15 очков из 15 возможных. На втором месте с 12 очками – полтавчанки, по два раза обыгравшие «ДЮСШ-Багиру» – 21:1, 21:2 и WFC Kharkiv КДЮСШ-8 – 9:2, 11:1, на третьем с шестью очками - WFC Kharkiv КДЮСШ-8, взявшая верх над «ДЮСШ-Багирой» - 12:1. Команда из Лимана, проигравшая все пять матчей, пока очков не имеет.



В шестом туре 22 декабря «ДЮСШ-Багира» примет у себя в Лимане команду WFC Kharkiv КДЮСШ-8, а 23 декабря «Тесла» дома сыграет с «ПЗМС».