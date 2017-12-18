Харьков

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В Харькове наступит Ночь истории

В Харькове наступит Ночь истории
«Ночь истории Харькова» пройдет в ночь с 23 на 24 декабря в Харьковской областной филармонии.
Мероприятие будет разделено на четыре блока, в каждом из которых участников ожидают несколько лекций.

Первый блок

    «Путешествие по Слобожанщине», лекторы — Инна Роменская, Алексей Сорокин;
    «Харьковские студенты: об обучении и не только о нем», лектор — Марина Григорьева;
    «Ваплитяне» vs «плужане», лектор — Ольга Пискунова;

Второй блок
    «Расстрелянное возрождение», лектор — Василий Терещенко;
    «История общества Квитки-Основьяненко», лектор — Александр Парщик;
    «Харьковский кинематограф в начале ХХ века», лектор — Анна Старкова;

Третий блок

    «Харьковские торговцы и магазины в конце XIX — начале ХХ века», лектор — Антон Бондарев;
    «Харьков в 1917 году», лектор — Филипп Дикань;
    «Стефан Таранушенко — консерватор времени», лектор — Андрей Парамонов.

Четвертый блок
   
«Николай Лысенко. Украденная история», лектор — Антон Бондарев;
    «Южный край. Путешествие по страницам истории популярной газеты Харьковской губернии», лектор — Филипп Дикань;
    «История «костотряса» (велосипеда) в Харькове до 1917 года», лектор — Андрей Парамонов.

Начало мероприятия: в 22:00. Место проведения: ул. Рымарская, 21 (Харьковская областная филармония).

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