В Харькове наступит Ночь истории 18 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

«Ночь истории Харькова» пройдет в ночь с 23 на 24 декабря в Харьковской областной филармонии.

Мероприятие будет разделено на четыре блока, в каждом из которых участников ожидают несколько лекций.



Первый блок



«Путешествие по Слобожанщине», лекторы — Инна Роменская, Алексей Сорокин;

«Харьковские студенты: об обучении и не только о нем», лектор — Марина Григорьева;

«Ваплитяне» vs «плужане», лектор — Ольга Пискунова;



Второй блок

«Расстрелянное возрождение», лектор — Василий Терещенко;

«История общества Квитки-Основьяненко», лектор — Александр Парщик;

«Харьковский кинематограф в начале ХХ века», лектор — Анна Старкова;



Третий блок



«Харьковские торговцы и магазины в конце XIX — начале ХХ века», лектор — Антон Бондарев;

«Харьков в 1917 году», лектор — Филипп Дикань;

«Стефан Таранушенко — консерватор времени», лектор — Андрей Парамонов.



Четвертый блок



«Николай Лысенко. Украденная история», лектор — Антон Бондарев;

«Южный край. Путешествие по страницам истории популярной газеты Харьковской губернии», лектор — Филипп Дикань;

«История «костотряса» (велосипеда) в Харькове до 1917 года», лектор — Андрей Парамонов.



Начало мероприятия: в 22:00. Место проведения: ул. Рымарская, 21 (Харьковская областная филармония).