В Харькове наступит Ночь истории

«Ночь истории Харькова» пройдет в ночь с 23 на 24 декабря в Харьковской областной филармонии.
Мероприятие будет разделено на четыре блока, в каждом из которых участников ожидают несколько лекций.
Первый блок
«Путешествие по Слобожанщине», лекторы — Инна Роменская, Алексей Сорокин;
«Харьковские студенты: об обучении и не только о нем», лектор — Марина Григорьева;
«Ваплитяне» vs «плужане», лектор — Ольга Пискунова;
Второй блок
«Расстрелянное возрождение», лектор — Василий Терещенко;
«История общества Квитки-Основьяненко», лектор — Александр Парщик;
«Харьковский кинематограф в начале ХХ века», лектор — Анна Старкова;
Третий блок
«Харьковские торговцы и магазины в конце XIX — начале ХХ века», лектор — Антон Бондарев;
«Харьков в 1917 году», лектор — Филипп Дикань;
«Стефан Таранушенко — консерватор времени», лектор — Андрей Парамонов.
Четвертый блок
«Николай Лысенко. Украденная история», лектор — Антон Бондарев;
«Южный край. Путешествие по страницам истории популярной газеты Харьковской губернии», лектор — Филипп Дикань;
«История «костотряса» (велосипеда) в Харькове до 1917 года», лектор — Андрей Парамонов.
Начало мероприятия: в 22:00. Место проведения: ул. Рымарская, 21 (Харьковская областная филармония).