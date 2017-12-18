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Харьковчане успешно выступили на акробатической дорожке

Харьковчане успешно выступили на акробатической дорожке
Открытый Кубок Харькова по прыжкам на акробатической дорожке прошел 15-16 декабря в Школе высшего спортивного мастерства.
Соревнования собрали рекордное количество спортсменов - 226 участников из Днепра, Каменского, Мелитополя, Николаева, Полтавы и Харькова.

Спортсмены соревновались по программе мастеров спорта Украины, кандидатов в мастера спорта Украины, I разряда, а также юношеских разрядов.

По итогам соревнований победителями стали Александра Каракуця (Харьков), Даниил Шутенко (Харьков), Вероника Королева (Днепр), Денис Минайлов (Харьков), Ксения Платицына (Харьков), Михаил Макаров (Харьков).

Победители и призеры были награждены кубками и дипломами управления по вопросам физической культуры и спорта Харьковского городского совета, а все участники получили новогодние подарки от спонсоров соревнований.

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