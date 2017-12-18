Католики смогут отпраздновать Рождество с размахом: видео

Как готовится предрождественская вечеря

6 января поляки празднуют Трех королей

Мессу в костеле может посетить любой желающий

Личное дело

Юзефа Болеславовна Чениенко родилась 19 марта 1950 года в городе Комсомольске Донецкой области. Образование – высшее экономическое.

Президент Харьковского общества польской культуры с 1997 года. Заслуженный деятель польской культуры. Кавалер ордена «Золотой крест Заслуги» Польши. Лауреат двух творческих премий Харьковского городского совета. Ветеран труда.

Замужем. Двое детей. родилась 19 марта 1950 года в городе Комсомольске Донецкой области. Образование – высшее экономическое.Президент Харьковского общества польской культуры с 1997 года. Заслуженный деятель польской культуры. Кавалер ордена «Золотой крест Заслуги» Польши. Лауреат двух творческих премий Харьковского городского совета. Ветеран труда.Замужем. Двое детей.

— Юзефа Болеславовна, добрый день. Меня зовут Анна Александровна. Как известно, в этом году нашим правительством было принято решение добавить еще один праздничный день в календарь украинцев — 25 декабря, а именно католическое Рождество. Расскажите немного об истории этого праздника?— Это римско-католический обряд, который пришел из Рима в IV веке. Римские правители по языческому поверью отмечали праздник Бога Солнца, а христиане хотели отметить свой праздник. А поскольку именно 25 декабря день уже становился длиннее, получалось, что это праздник победы солнца над ночью, света над тенью. И это было очень символично и позитивно для римских католиков-христиан. То есть 25 декабря — это не какая-то конкретная историческая дата – просто в этот день люди праздновали победу Солнца, Бога-человека, который принес свет и добро. И вскоре этот день стал праздноваться не только в Риме, но и в Германии, Испании, Америке, Африке, дошел этот праздник и до Польши, и до Украины…— Правда, что Рождество является самым главным и любимым праздником у католиков?— Это действительно так. Потому что появился на свет Бог-человек, который спас человечество, принес мир, любовь и свет в нашу жизнь.— Юзефа Болеславовна, здравствуйте. Меня зовут Мария Петровна. Как праздновать православное Рождество харьковчанам хорошо известно, а вот чем оно отличается от католического, мало кто знает. В чем основная особенность?— 25 декабря – у католиков День рождения Христа. Это светлый и радостный праздник. Отмечать его люди начинают уже 24 декабря. Стараются поскорее вернуться с работы домой, готовятся к ужину. Накрывают стол белой скатертью. Кладут снопик сена, символизирующий хлев в Вифлееме, где родился Иисус Христос. Кроме того, на вигилийном столе обязательно должны быть живые хвойные веточки как символ вечности. Расставляют 12 постных блюд, которые символизируют 12 месяцев — как бы в благодарность Богу за дарованную им благодать в течение прошедшего года. В бедных семьях могло быть семь блюд, символизировавших неделю. Самое первое блюдо, которое обязательно должно присутствовать на столе — оплаток. Это белый пресный хлеб, на котором изображено либо святое семейство, либо какая-то картина с ликом святых. Это символ того, что Бог – среди нас.Обязательно на столе должна присутствовать кутья. Приготовление этого рождественского блюда в различных регионах и разных семьях отличается, но три основных ингредиента остаются неизменными: пшеница — символ вечности, растение, дающее силу; мед – символ счастья; мак – символ преемственности с людьми, которые ушли в мир иной. Остальные компоненты могли быть абсолютно разными – люди добавляли кто что мог: орехи, символизирующие богатство, изюм и так далее.Также на столе обязательно должна присутствовать рыба – либо заливная, либо жареная, либо сельдь — фаршированная или обычная. Ставят также капусту с грибами (в некоторых семьях готовят вареники с грибами), а также фасоль, орехи, всевозможные фрукты и сладости. Вот такие блюда присутствуют на вигилийном столе.Садятся за стол с появлением на небе первой – Вифлиемской – звезды. По легенде именно эта звезда привела трех королей Каспера, Бальтазара и Мельхиора в Вифлеем. В память об этом событии дети с нетерпением высматривают первую звезду, которая символизирует начало празднования Рождества. Первым делом члены семьи делятся оплатками и обмениваются хорошими пожеланиями. Эта традиция ссылается на Тайную Вечерю, когда Иисус делился хлебом с учениками. Обряд учит, что надо делиться с ближними даже последним куском хлеба. Потом поются календы, все молятся и приступают к вигилийной вечере. Традиционно Святой вечер заканчивается мессой в костелах.А уже на второй день, 25 декабря, на рождественском столе присутствуют блюда из мяса. Прежде всего старопольское блюдо из разных видов мяса с капустой – квашеной, свежей, с добавлением вина и разных пряностей. Это очень популярное блюдо среди поляков.— Здравствуйте. Меня зовут Константин. Юзефа Болеславовна, сохранились ли до сегодняшних дней какие-нибудь старинные католические рождественские традиции в неизменном виде?— Вообще-то сохранены практически все рождественские традиции, просто они немного видоизменены. Праздник по-прежнему длится восемь дней – с 25 декабря до 1 января. В эти дни проходит масса праздничных мероприятий.в дома приглашают гостей, проходят карнавалы, от одного дома к другому ходят колядующие, наряженные в ангелов, царя Ирода и т.д. Они благословляют хозяев, которые приглашают их в дом и одаривают сладостями. Эта традиция передавалась из поколения в поколение. В селах, конечно, она сохранилась в большей степени. В то время в каждом сельском доме в углу ставили сноп, который являлся символом добра. Этот сноп подбрасывали вверх, под потолок — и если он где-то зацепился, считалось, что следующий год будет плодородным и принесет достаток и добро в семью., второй день празднования, посвящен святому Стефану - первому мученику за христианскую веру. В этот день по традиции освящают овес.– праздник освящения вина. По легенде одному апостолу дали выпить отравленное вино, но яд на него не подействовал, и он остался жив. А все потому, что было оно освящено.проходит праздник Святого Семейства — Девы Марии, святого Иосифа и Иисуса Христа. В Харькове на Алексеевке, кстати, есть костел Святого семейства.Из поколения в поколение поляки чтят рождественские традиции. Даже когда Польши на протяжении 123 лет не было на карте Европы, все равно в костелах проходили празднования. Осталась история, остались традиции и язык — то, что составляет основу народа.— Вот интересно, а православное Рождество, которое празднуется с 6 на 7 января, поляки не отмечают?— 6 января в Польше отмечается праздник Трех королей, день поклонения Касперу, Бальтазару и Мельхиору, которых звезда привела в Вифлеем, к месту, где родился Иисус Христос. Они пришли, поклонились, принесли дары. Возродился этот праздник особым карнавалом относительно недавно – в 2009 году. В Польше это выходной день. По улицам проходит праздничное шествие, наряженные три короля со своими дарами. На шествии присутствует президент Польши с первой леди. То есть возрождается традиция, которая была подзабыта.— День добрый! Анатолий беспокоит. Юзефа Болеславовна, а как празднуют Рождество в Харьковском обществе польской культуры?— Безусловно, для нас это особенный день, который мы отмечаем ежегодно. У нас в обществе всегда проходит празднование предрождественского вечера. Из костела приходят ксендзы, епископ, консул, члены нашего общества с детьми. Ребятишки показывают сцену рождения Христа. Это интересно, познавательно и очень нравится малышам. Они соприкасаются с традициями и затем смогут применять их в своих семьях. У нас есть учителя музыки, польского языка. И детишки настолько заинтересованы в том, чтобы принять участие в праздничном действе, что желающих оказывается больше, чем возможностей. Они стремятся получить какую-то роль, с удовольствием готовятся. Хотят быть именно активными участниками праздника.Мы традиционно собираемся вокруг вигилийного стола, поем календы, делимся оплатками и добрыми пожеланиями. Детвора, безусловно, получает подарки – польское консульство вручает гостинцы нашим ребятишкам. В этом году сенатор Гжегож Печкис приготовил подарки. Детвора очень любит этот праздник.В прошлом году у нас на празднике было около 500 харьковчан.— Куда в Харькове можно пойти католику на празднование Рождества?— В Харькове есть костелы в центре на ул. Гоголя,4, на Алексеевке, на Салтовке, на Рогани, на Баварии. По области – в Покотиловке, Мерефе и Чугуеве. С восьми часов вечера 24 декабря в каждом костеле начинается служба. Так что можно прийти и почувствовать эту праздничную атмосферу.— В западных фильмах можно увидеть, как счастливые семьи утром 25 декабря обмениваются подарками? В Харькове среди католиков это принято?— Безусловно – в семьях это происходит традиционно. У меня, например, есть внучки, которые каждый год с нетерпением ждут Рождества, чтобы получить подарок от бабушки.