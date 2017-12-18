Порадуйте своих близких вкусными новогодними подарками

Сладкие подарки – это символ Нового года, ведь они несут детям радость и восторг.

Поэтому мы в сети супермаркетов КЛАСС с большим вниманием относимся к подбору ассортимента сладких новогодних гостинцев. Наши поставщики – это самые известные кондитерские фабрики Украины и мира. Благодаря этому у нас можно купить подарки различного веса, цены и в самой разнообразной упаковке.Например, вы можете подписать сладкую бандероль и положить в почтовый ящик, словно она пришла от Деда Мороза.Или удивите своего ребенка интересным подарком: забавным мягким символом наступающего года с большим количеством конфет. Благодаря своей оригинальной упаковке, подарок станет не только прекрасным сладким сюрпризом, но и отличной игрушкой.Также удачным презентом для маленьких путешественников станет новогодний чемодан с вкусностями. Вдобавок, после праздников он послужит волшебной шкатулкой для важных мелочей.А еще, поверьте, у вас не будет слов, чтобы передать эмоции вашего ребенка по строительству своего пряникового паровозика. Все детали уже готовы, вам останется только скрепить их глазурью.Ну, как же без миньонов, которые завоевали сердца не только детей, но многих взрослых. Дети обожают игры с желтыми человечками, их изображениями украшают детские комнаты, одежду, ранцы, тетради, альбомы и обувь. А сладкий подарок с миньонами гарантировано вызовет бурю позитивных эмоций у ребенка.Уже не одно поколение детей приятно удивляют и радуют сказочные подарочные наборы от Kinder. Например, новогодний Kinder Happy Moments включает в себя самые популярные и полюбившиеся лакомства.Жестяные коробки – классика в мире сладких подарков. Такой сувенир будет также уместен и для презента коллегам или партнёрам.Ну, и, конечно же, сладкие подарки в классических картонных коробках с изображением Деда Мороза, сказочных героев и праздничных елок подарят новогоднее настроение, как детям, так и взрослым