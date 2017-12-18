Полиция проверит харьковские рынки 18 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 1 0

В Харьковской области правоохранители проверят торговцев пиротехническими средствами.

Профилактические рейды пройдут с 28 декабря по 15 января, сообщили в Главном управлении Нацполиции в области.



Проверки пройдут для предотвращения несчастных случаев с применением пиротехнических изделий на территории Харькова и области: правоохранители попытаются выявить факты нарушения порядка хранения, перевозки, реализации и использования пиротехнических средств.



Во время мероприятий будут отрабатываться места стихийной торговли, рынки и торговые площадки. Будут проводиться профилактические беседы в общеобразовательных учреждениях среди детей по соблюдению ими правил личной безопасности и запрету использования пиротехники, недопущению нарушений правил пожарной безопасности.



В случае выявления нарушений во время хранения, перевозки и реализации пиротехнических изделий будут применяться меры, предусмотренные ст. 195-6 (нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств) КУоАП. Санкция данной статьи предусматривает наложение штрафа в размере от 35 до 60 необлагаемых минимумов доходов граждан (595-1020 грн) с последующим изъятием пиротехнической продукции.