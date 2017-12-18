Общество

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Полиция проверит харьковские рынки

Полиция проверит харьковские рынки
В Харьковской области правоохранители проверят торговцев пиротехническими средствами.
Профилактические рейды пройдут с 28 декабря по 15 января, сообщили в Главном управлении Нацполиции в области.

Проверки пройдут для предотвращения несчастных случаев с применением пиротехнических изделий на территории Харькова и области: правоохранители попытаются выявить факты нарушения порядка хранения, перевозки, реализации и использования пиротехнических средств.

Во время мероприятий будут отрабатываться места стихийной торговли, рынки и торговые площадки. Будут проводиться профилактические беседы в общеобразовательных учреждениях среди детей по соблюдению ими правил личной безопасности и запрету использования пиротехники, недопущению нарушений правил пожарной безопасности.

В случае выявления нарушений во время хранения, перевозки и реализации пиротехнических изделий будут применяться меры, предусмотренные ст. 195-6 (нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств) КУоАП. Санкция данной статьи предусматривает наложение штрафа в размере от 35 до 60 необлагаемых минимумов доходов граждан (595-1020 грн) с последующим изъятием пиротехнической продукции.

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