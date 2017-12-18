Харьков

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Парк Горького открывает сезон новогодних праздников

Парк Горького открывает сезон новогодних праздников
19 декабря в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького Харькова пройдет праздник по случаю Дня Святого Николая.
На главной сцене парка пройдут кукольный спектакль «Про кота-воеводу» (начало – в 17:00), шоу-программа для детей «Подарки Святого Николая» (начало – в 18:00), спектакль «Однажды в сказке» (начало – в 19:00) и мини-диско. Кроме того, с 17:00 до 19:00 в развлекательном центре будет работать творческая мастерская «Поделки-проделки», сообщает пресс-служба горсовета.

Главный режиссер парка Станислав Лущ пригласил всех харьковчан на праздник.

– Уже завтра парк Горького приглашает всех приоткрыть дверь в новогоднюю сказку. Для детей пройдут развлекательные программы, встреча со Святым Николаем, и после того как дети пройдут все испытания, которые приготовили герои сказки со Святым Николаем, обязательно, получат сладкие призы, – сказал Станислав Лущ.

На площади перед главной сценой уже стоят украшенная 12-метровая новогодняя елка и домик Деда Мороза. Сцену украсили новогодними декорациями, а рядом установили традиционный Рождественский вертеп. В этом году новогодняя елка украшена в новом стиле. Вокруг нее разместились домики для праздничной ярмарки. У центрального входа в парк, в детском парке, за озером устанавливают тематические фотозоны.

Открытие елки в парке состоится в субботу, 23 декабря. Тогда же начнут работать ярмарка и почта Деда Мороза. В 13:00 на главной сцене начнется детская развлекательная программа, после – шоу с конкурсами для молодежи. Творческая студия «Pingwin» презентует новую программу «Чудесный наряд Деда Мороза» (начало – в 16:00). Как отметил Станислав Лущ, эта сказка с играми и конкурсами будет проходить на протяжении всех новогодних праздников – до 14 января.

Также в этот день в развлекательном центре с 13:00 до 15:00 будет работать творческая мастерская «Поделки-проделки», с 15:00 до 18:00 – школа рукоделия Ирины Шегды, а в Логове Билли Кида с 12:00 до 17:00 будут проходить лазертаг-бои. В ретро-парке с 10:00 до 13:00 пройдет новогодний квест скандинавской ходьбы, с 14:00 до 19:00 – танцевальная программа «Танцуют все!», с 16:00 до 18:00 – вокальная программа «Споемте, друзья!».

В 18:20 начнется церемония зажжения елочных огней. Театральная постановка с ярким пиротехническим шоу завершится традиционным «Раз, два, три, елочка, гори!», после чего дети и взрослые вместе со сказочными персонажами смогут пройтись в хороводе вокруг главного новогоднего дерева. На этом праздник не закончится. В 18:30 на главной сцене начнется концерт «Лучшие песни детства» группы «Льюис Кэрролл», а завершит этот день дискотека.

Также праздничная программа запланирована на 24 и 25 декабря. На главной сцене с 12:00 будут проходить детские шоу, конкурсы, выступят ансамбли, пройдут спектакли. 31 декабря в парке запланирована праздничная встреча Нового года. С программой новогодней ночи и празднования Рождества Христова можно будет ознакомиться позже.

Главный режиссер парка Станислав Лущ отметил, что на зимних праздниках в парке будет интересно и взрослым, и детям.

– У нас запланированы катания на санях и другие развлечения. Если пойдет снег, в парке будет расположено несколько снежных замков, дети смогут там играть, бросаться снежками, кататься с горок. В парке будет всегда чем заняться и детям, и взрослым. Если снег нас не порадует, то праздники и хорошее настроение никто не отменял, – сказал Станислав Лущ. 

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