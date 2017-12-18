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Харьковчанка стала второй в мире по качеству выступлений на грунте

Харьковчанка стала второй в мире по качеству выступлений на грунте
Воспитанница харьковской школы тенниса Элина Свитолина в 2017 году вошла в тройку лучших в мире по качеству игры на грунте.
Элина Свитолина одержала победу в последнем матче на Итоговом турнире

В 18-ти матчах на этом покрытии украинка одержала 15 побед и с показателем в 83,3% расположилась на второй строчке рейтинга. Нашу спортсменку опередила только первая ракетка мира Симона Халеп – у румынки 18 выигрышей в 21 поединке (85,7%). Позади Свитолиной остались представительница Нидерландов Кики Бертенс и одна из сенсационных открытий этого года латышка Елена Остапенко (по 80%), а также француженка Кристин Младенович (78,9%).

Отметим, что Элина Свитолина вошла в тройку лучших и по числу очков, заработанных на грунте – Халеп получила 3070 баллов, Остапенко – 2430, а украинка закончила год с показателем в 1620 пунктов.

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